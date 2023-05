Manuel Bortuzzo rivela in che rapporti è oggi con Lulù Selassié

NEWS

Nicolò Figini | 3 Maggio 2023

Il rapporto tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo

A distanza di diverso tempo dalla fine della loro edizione del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo è tornato a parlare di Lulù Selassié. L’atleta e la principessa hanno avuto una relazione movimentata all’interno della Casa. Tra alti e bassi sono riusciti a portare avanti la loro storia d’amore anche fuori dal reality. A un certo punto, però, hanno annunciato la loro separazione. Ma come stanno oggi le cose tra loro?

A rivelarlo ci ha pensato proprio Bortuzzo durante un’intervista con il sito Leggo.it. L’ex vippone ha rivelato di non aver più avuto contatti con Lucrezia: “Non l’ho più sentita, ma va bene così. Siamo andati avanti con le nostre vite. Ma se la becco, la saluto“. Adesso, infatti, è single ed è felice così per il momento: “Felicemente single. Adesso ho altri obiettivi e voglio avere la testa libera per dedicarmici. Poi l’amore non si programma, se capita… capita“.

Successivamente, quindi, ha affermato di sperare di aver lasciato un buon ricordo nel pubblico del GF Vip:

“Spero di aver lasciato un po’ di normalità d’animo e anche di vista. Vedere un ragazzo sulla sedia a rotelle tutti i giorni in televisione rende la mia condizione più normale. Manuel è un ragazzo come gli altri, lo puoi abbracciare, senza essere impacciato. Ci puoi scherzare o discutere. E se io posso fare determinate azioni quotidiane, lo può fare chiunque”.

