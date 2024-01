NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Gennaio 2024

Annalisa

Nelle ultime ore è arrivata una nuova simpaticissima imitazione di Annalisa, fatta come al solito da Brenda Lodigiani. La clip ha fatto divertire il web e in breve ha fatto il giro dei social.

L’imitazione di Brenda Lodigiani di Annalisa

Periodo intenso questo per Annalisa. Dopo il successo dello scorso anno e dopo aver dominato le classifiche italiane per tutto il 2023, la cantante sta preparando le sue prossime mosse. Tra poco meno più di due settimane infatti la Scarrone tornerà sul palco del Festival di Sanremo 2024, dove presenterà la canzone inedita Sinceramente, già attesissima da tutto il pubblico. Dopo le prime recensioni della stampa, che ha già avuto modo di ascoltare il brano, gli scommettitori hanno già decretato l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi come la possibile vincitrice della kermesse e di certo ne vedremo di belle. Proprio qualche giorno fa la Scarrone ha anche fatto la prima ufficiale del pezzo con l’orchestra e in merito alla sua canzone ha affermato:

“Questo brano nasce in maniera molto istintiva. L’esigenza era proprio quella di parlare di questo sentimento, di questa sensazione, quindi è nato in maniera molto improvvisa, parlo soprattutto del testo. Il senso è: se mi lasci i miei spazi e mi lasci libera di essere come voglio, allora sono tua sinceramente. Quindi è un messaggio molto forte. Il pezzo non è nato per Sanremo. Abbiamo avuto l’idea che potesse essere il brano giusto dopo”.

Mentre attendiamo di scoprire come la cantante ci stupirà a Sanremo, in queste ore è accaduto qualcosa che ha fatto divertire il web. La pagina della Gialappa’s Band ha infatti pubblicato un video con una nuova imitazione di Annalisa, come sempre fatta dalla brava e simpatica Brenda Lodigiani, che ormai da mesi fa le caricature della Scarrone. Questa la clip che ha fatto sorridere il web e che ha fatto il giro dei social:

Non resta dunque che attendere il 6 febbraio, per ascoltare per la prima volta Sinceramente.