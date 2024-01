NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Gennaio 2024

Grande Fratello

In queste ultime ore Perla Vatiero ha rifiutato di occuparsi della rubrica di gossip, prendendo le distanze da ciò che lei considera “trash”. A lanciare una frecciata all’ex volto di Temptation Island è stato però Massimiliano Varrese.

La frecciata di Varrese a Perla Vatiero

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Perla Vatiero, che senza dubbio è una delle concorrenti più amate e seguite del Grande Fratello. Gli inquilini infatti stanno preparando una sorta di show, di cui si parlerà di diversi argomenti, tra cui anche una rubrica di gossip. A quel punto è stato proposto proprio a Perla di condurre la sezione dedicata alla cronaca rosa, tuttavia a sorpresa la gieffina ha rifiutato l’offerta. La Vatiero infatti ha deciso di prendere le distanze da certi temi, che sembrerebbe considerare “trash” e ha così affermato:

“La rubrica del gossip? Ma che è sta cosa. Io non la faccio. È na ca**ta, è trash. Non lo farò mai”.

A quel punto è arrivata la replica di Massimiliano Varrese, che ha dichiarato: “Occhio che c’è chi continua a fare gossip”. Pronta la risposta di Perla Vatiero che ha dunque aggiunto: “Io non l’ho mai fatto, nemmeno quando sono uscita dal programma. Ho sempre evitato qualsiasi discussione social. Ho risposto il meno possibile. Non ho mai detto cose che non dovevo dire”. Inaspettatamente però Varrese ha lanciato una frecciatina a Perla, ricordandole la sua partecipazione a Temptation Island e affermando: “Però sei andata in un programma di gossip”.

La Vatiero così, cercando di difendersi, ha continuato: “Dipende il senso che dai al programma e come ti comporti dopo che esci dal programma. Io non ho mai fatto cose pur di fare gossip. Al massimo una ca**ta di un TikTok, per il resto mai fatto nulla. Ho sempre cercato di evitare queste cose”.