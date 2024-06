NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Giugno 2024

Annalisa

Ieri sera si è tenuto il primo dei 7 concerti evento di Gigi D’Alessio in Piazza del Plebiscito a Napoli. Ad arrivare sul palco come ospite è stata così Annalisa e non è mancato l’atteso duetto mashup sulle due Mon Amour.

Annalisa duetta con Gigi D’Alessio

È un periodo intenso questo per Annalisa, che senza dubbio si sta godendo questo momento d’oro. Dopo la fine del tour di palasport e dopo i due concerti evento all’Arena di Verona, la cantante sta per partire per una lunga tournée estiva, che nelle prossime settimane la porterà in giro in tutta Italia. Ma non solo. Pochi giorni fa la Scarrone ha anche rilasciato il suo nuovo singolo in duetto con Tananai, Storie Brevi, che senza dubbio sarà una delle hit più amate e ascoltate di questa estate.

Ieri sera intanto è accaduto qualcosa si inaspettato. Come in molti sapranno infatti da Piazza del Plebiscito a Napoli si è tenuto il primo dei 7 live di Gigi D’Alessio, che per il terzo anno di fila torna con l’evento “Gigi – Uno come te”. Nel corso dello show ovviamente non sono mancate le sorprese e anche una gradita ospite.

A salire sul palco è stata infatti proprio Annalisa, che ha così duettato con il celebre cantautore. I due si sono inizialmente esibiti sulle note della famosissima “Annarè”, per poi stupire tutti i presenti. La Scarrone e D’Alessio hanno infatti proposto un mashup, già diventato iconico, delle loro due Mon Amour. Il video del duetto ovviamente in queste ore sta facendo il giro del web e non è mancata la reazione entusiasta degli utenti.

La Scarrone nel mentre, dopo essere stata accolta a braccia aperte dal pubblico di Gigi D’Alessio, si prepara alla partenza del suo tour. Ma come ci stupirà stavolta? Non resta che attendere per scoprirlo.