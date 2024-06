NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Giugno 2024

Annalisa

Ospiti a RDS, Annalisa e Tananai rivelano per la prima volta come è nata Storie Brevi: le parole dei due cantanti

Poche ore fa è uscito l’atteso duetto di Annalisa e Tananai. Ma come è nata la collaborazione in Storie Brevi? A rivelarlo sono stati proprio i due artisti.

Come è nata Storie Brevi di Annalisa e Tananai

Poche ore fa su tutte le piattaforme digitali è stato rilasciato Storie Brevi, l’atteso duetto di Annalisa e Tananai. Già da settimane i fan stavano aspettando questa inedita collaborazione e senza dubbio la canzone non ha deluso le aspettative del pubblico. Il pezzo infatti sta già scalando le classifiche e senza dubbio sarà una delle hit più amate di questa estate. Nel mentre proprio questa mattina i due artisti sono stati ospiti a RDS e nel corso della diretta hanno per la prima volta rivelato come è nata Storie Brevi. In merito al brano, scritto dai due cantanti insieme a Paolo Antonacci e Davide Simonetta, Tananai dichiara:

“Io ero partito per l’idea di produzione per i fatti miei. Poi il mondo sonoro si rifaceva molto a quella che è la voce di Annalisa e io stimandola e volendo fare un pezzo con lei da un po’, gliel’ho proposto”.

A quel punto a prendere parola è stata anche Annalisa, che ha raccontato cosa è accaduto quando Tananai le ha proposto la collaborazione in Storie Brevi. A riguardo la Scarrone ha aggiunto:

“Mi ha coinvolto e mi ha fatto sentire un po’ di cose. La prova del 9 c’è stata quando siamo andati insieme in studio a lavorarci. Da lì c’è stata la certezza che quella cosa era giusta, aveva preso la forma giusta ed era forte insieme”.

Senza dubbio Storie Brevi di Annalisa e Tananai sta già facendo cantare e ballare tutto il pubblico e nei prossimi mesi continuerà a farci scatenare. Nel mentre la Scarrone sta per partire con la sua tournée estiva, che la porterà in giro per tutta Italia per i prossimi due mesi.