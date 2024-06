NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Giugno 2024

Fedez

Dopo l’addio a Muschio Selvaggio, Fedez lancia una frecciata all’ex amico Luis Sal, che a oggi possiede il 100% delle quote del podcast.

La frecciata di Fedez

Dopo mesi di battaglie legali, poche ore fa il Tribunale di Milano ha stabilito che il podcast Muschio Selvaggio passa ufficialmente nelle mani di Luis Sal. Naturalmente sui social non è mancata la reazione di Fedez, che come tutti ben sappiamo per lungo tempo, dopo il momentaneo abbandono del suo ex collega e amico, ha portato avanti il programma in compagnia di Mr Marra. Qualche settimana fa però i due hanno deciso di mettersi da parte in vista dell’ultima udienza e così il podcast è tornato nelle mani di Luis, che ha ripreso a condurre la trasmissione.

Adesso però è stato stabilito che Muschio Selvaggio vada nelle mani di Sal, che da questo in momento in poi possederà il 100% delle quote. Sui social così Federico ha scritto un lungo messaggio, nel quale non è mancata anche una stoccata all’influencer: “Dopo mesi di lavoro in cui abbiamo portato il podcast a quello che secondo noi era un livello di contenuti che soddisfaceva le mostre ambizioni, ci siamo trovati a dover lasciare la conduzione del canale nelle mani di Luis Sal. La sua gestione ha prodotto però dei contenuti totalmente distanti dalla nostra visione”. Ma non è finita qui.

In queste ore infatti Fedez ha tenuto una live con GrenBaud. Tuttavia nel corso della chiacchierata il rapper ha lanciato un’ennesima frecciata a Luis Sal, affermando: “Sai qual è la chiave per non far fallire i podcast? Non farli fare a Luis Sal. Dai, è oggettivamente una m**da”.

Ovviamente le parole di Federico non sono passate inosservate e in queste ore hanno fatto il giro del web. Attualmente intanto Luis Sal non ha ancora commentato e non è chiaro se nelle prossime ore l’influencer deciderà di replicare al rapper.