Vincenzo Chianese | 13 Febbraio 2024

Nel corso della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 Annalisa ha sempre indossato degli stivali “autoreggenti” che hanno conquistato il web. Ma quanto costano queste particolari scarpe? Andiamo a scoprirlo.

Gli stivali “autoreggenti” di Annalisa infiammano il web

Una delle protagoniste assolute del Festival di Sanremo 2024 è stata senza dubbio Annalisa. Nel corso della kermesse musicale la Scarrone ha presentato Sinceramente, che è già in cima a tutte le classifiche. Il brano, che senza dubbio è una hit, sta facendo cantare e ballare il pubblico e di certo nelle prossime settimane lo ascolteremo a ripetizione. Nel mentre l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha anche annunciato che prossimamente arriverà la versione spagnola della canzone, già attesissima da tutti i fan.

Oltre a conquistare tutti con Sinceramente però la Scarrone ha anche infiammato il web con i suoi meravigliosi outfit a Sanremo. Nel corso delle varie serate della kermesse l’artista si è affidata alla stylist Susanna Ausoni, che ha scelto per lei dei look firmati Dolce&Gabbana ispirati al mondo della lingerie.

A non passare inosservati però sono stati gli stivali indossati da Annalisa per tutte le serate di Sanremo 2024. Nonostante all’apparenza sembrassero calze autoreggenti, in quanto portati con i reggicalze a vista, si tratta di cuissardes, che naturalmente hanno prontamente attirato l’attenzione del pubblico. Ma quanto costano questi particolari stivali che fanno parte della collezione di Dolce&Gabbana ideata da Kim Kardashian? Stando a quanto si legge sul sito del brand, i cuissardes in tulle stretch trasparente scelti dalla Scarrone in occasione del Festival della canzone italiana hanno un prezzo di 995 euro.

La cantante intanto adesso tornerà a concentrarsi sul suo tour di palasport, che inizierà ad aprile e che nei prossimi mesi la porterà in giro per tutta Italia. I biglietti per questi show sono naturalmente in vendita e stanno registrando già sold out su sold out.