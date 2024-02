NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Febbraio 2024

Annalisa

Poco fa Annalisa, in conferenza stampa, ha annunciato che a breve Sinceramente uscirà anche in lingua spagnola

Non si arresta il successo di Annalisa! Questa mattina infatti, nel corso della conferenza stampa a Sanremo, la cantante ha annunciato che a breve Sinceramente uscirà in spagnolo.

Sinceramente di Annalisa uscirà in spagnolo

Anche il 2024 sarà l’anno di Annalisa. Dopo un 2023 ricco di soddisfazioni, traguardi e successi, anche nei prossimi mesi la cantante si prepara a dominare le scene. Attualmente la Scarrone è tra i Big del Festival di Sanremo 2024 e nel corso della kermesse ha presentato la canzone Sinceramente, che è già una hit. Il brano infatti ha già segnato un record, diventando il debutto più alto di una donna italiana su Spotify. Ma non solo. Pare anche che l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi sia tra le favorite alla vittoria di questa edizione e di certo in molti la vorrebbero sul podio.

Nel mentre dopo la fine del Festival, la Scarrone partirà per un lungo tour, che arriverà nei principali palasport italiani, all’Arena di Verona e in seguito proseguirà per tutta l’estate. Saranno dunque mesi intensi per l’artista, che di certo si sta godendo questo momento. Poco fa intanto è arrivata una notizia che sta già facendo discutere il web.

Questa mattina, nel corso della conferenza stampa a Sanremo, Annalisa ha annunciato che a breve Sinceramente uscirà in spagnolo! Ma non è ancora finita. La cantante ha anche fatto ascoltare una demo del brano, che verrà pubblicato prossimamente.

La Scarrone dunque non si ferma e punta all’estero. Come se non bastasse, sempre durante l’incontro con la stampa, l’artista ha rivelato di aver iniziato ad adattare i suoi brani anche in altre lingue e di certo nelle prossime settimane potrebbero non mancare delle piacevoli sorprese per tutti i fan, e non solo. Nel mentre stasera l’ex allieva di Amici si esibirà nuovamente in occasione della serata cover e di certo numerose saranno le emozioni.