“Cosa prende Angela prima di salire sul palco?”: la risposta perfetta dei Ricchi e Poveri alle illazioni del web (VIDEO)

Debora Parigi | 13 Febbraio 2024

Replica ironica dei Ricchi e Poveri a chi chiede loro cosa prenda Angela prima di salire sul palco per essere così scatenata

Nelle serate del Festival di Sanremo 2024 ha molto divertito la performance dei Ricchi e poveri e in particolare la grande euforia di Angela. La cantante ha cantato e ballato scatenandosi in ogni esibizione. E così sul web sono partite le battute su cosa prendesse prima di salire sul palco. Ecco che il duo ha assecondato l’ironia e ha svelato il proprio segreto con un video.

Il segreto di Angela dei Ricchi e poveri prima delle esibizioni a Sanremo

Non sono passati certo inosservati le performance dei Ricchi e poveri al Festival di Sanremo 2024 in ogni serata. In particolare la grande euforia di Angela è stata protagonista di commenti ironici e divertenti sui social. I loro balli sono diventati dei meme sul web e l’abbiamo anche vista scatenarsi nella festa alla fine di tutta la kermesse insieme ai membri de La Sad.

L’ironia su cosa avesse assunto prima di ogni esibizione è stata di ogni tipo. E non sono mancate battute anche su sostante diciamo illegali. Ovviamente, si tratta sempre di ironia fatta proprio perché Angela era davvero in splendida forma al Festival, anche quando si doveva esibire a tarda sera.

I Ricchi e poveri hanno assecondato questi commenti, trovandoli loro stessi molto divertenti. E così hanno fatto un video in cui hanno svelato cosa prendeva lei prima di ogni esibizione. Hanno postato uno dei tanti commenti, “Prendo quello che ha preso Angela dei Ricchi e poveri”, e hanno risposto mostrando la “sostanza incriminata”.

Sì, il segreto di Angela per essere al meglio sul palco è una bella tisana al mirtillo che le piace tantissimo e la tira su. E a portargliela è proprio il compagno di avventure Angelo che racconta quanto le piacca. Svelato il mistero quindi. Che vi aspettavate!?