Annalisa realizza un altro sogno e annuncia il suo primo concerto all’arena di Verona

Spettacolo

Nicolò Figini | 24 Gennaio 2024

Annalisa

In queste ultime ore Annalisa ha annunciato con grande orgoglio il suo primo concerto all’Arena di Verona. Le sue parole e quando si terrà.

L’annuncio di Annalisa

Annalisa ha ottenuto negli ultimi due anni un successo pazzesco che nemmeno lei, ha affermato in passato, si aspettava. Di certo è sempre stata amata dal pubblico e in molti l’hanno apprezzata per le sue doti vocali. Però è stato il brano “Bellissima” ad averla consacrata come una vera popstar italiana.

Dopo il suo tour nei palazzetti, che ha ottenuto diversi sold out, la cantante adesso ha annunciato una serata evento che stava aspettando da tutta la vita. I fan più accaniti saranno al settimo cielo di scoprire che il 14 maggio 2024 è in programma il suo primissimo concerto all’Arena di Verona.

Con un post su Instagram ha pubblicato la locandina e poi ha scritto un lungo messaggio. Annalisa spiega di aver sempre voluto un’occasione come questa, ringrazia tutti coloro che la seguono e anche gli anni di duro lavoro che, giorno dopo giorno, l’ha portata ad oggi:

“Chi mi conosce sa che quando mi è stato chiesto in passato quale fosse un sogno nel cassetto ancora da realizzare ho risposto che quel sogno speciale era tenere un concerto tutto mio in Arena. Quindi oggi mentre condivido con voi questa foto, questa notizia, me ne voglio ricordare.

E voglio ricordarmi che il lavoro, la pazienza, la dedizione, la passione, giorno dopo giorno, goccia dopo goccia si sono trasformati in un vortice che dopo 13 anni ci ha portati qui. Leggo il mio nome, e poi leggo ‘Tutti in Arena’. Ed è tutto vero”.

Le prevendite per acquistare i biglietti per il concerto di Annalisa saranno aperte domani alle ore 16:00. Nel caso in cui voleste vederla dal vivo vi suggeriamo di correre a comprarli perché siamo certi che andranno a ruba.