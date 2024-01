Spettacolo

Nicolò Figini | 24 Gennaio 2024

Grande Fratello

Questo pomeriggio Perla Vatiero ha discusso con Letizia Petris in quanto l’amica ha parlato in giardino con Beatrice Luzzi. Vediamo il confronto tra le due concorrenti del Grande Fratello.

La rabbia di Perla Vatiero

Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello il pubblico ha assistito a un grosso litigio tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Da giorni si scontrano dentro la casa e il presentatore ha tentato di farle chiarire senza riuscirci. L’attrice, durante una pausa, ha addirittura affermato di aver paura dell’inquilina.

A prendere le difese di Beatrice sono state anche Fiordaliso e, a distanza, la conduttrice Rita Dalla Chiesa. Fatto sta che dentro la casa più spiata d’Italia diversi gieffini appoggiano Perla e credono abbia ragione. Tuttavia in queste ore la Vatiero si è scontrata anche con la sua amica Letizia Petris. Ma come mai?

Come vediamo dal video qui sotto le due stanno parlando di qualcosa accaduto poco prima e che ha dato fastidio a Perla Vatiero. Quest’ultima è senza microfono, di conseguenza, non è chiaro cosa dice all’inizio ma riusciamo a intuire si stia parlando di Beatrice Luzzi. Poi Letizia si giustifica:

“Amore, io non mi metto a parlare con lei. Ero seduta per i ca**i miei a fumare una sigaretta e si sono seduti. Cosa faccio, mi alzo e vado via? Scusate, abitiamo tutti qua…

Anche io quando ho litigato con Stefano tu ci parlavi tranquillamente, per esempio. Se io sono sdraiata e sto fumando, lei si siede accanto a me… Non posso fare nulla, è maleducazione”.

pensa far passare per matura e sveglia perfino caschetto pic.twitter.com/diCsyUghQ5 — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) January 24, 2024

Perla Vatiero ha tentato di dire che aveva capito male, per poi seguire con lo sguardo Beatrice Luzzi non appena è arrivata nella loro stessa zona della casa. Alla fine del filmato sentiamo la regia che la riprende e le ricorda di dover indossare il microfono.

Probabilmente se ne parlerà nella prossima diretta su Canale 5 e sarà motivo di accese discussioni.