Annalisa rivela cosa le ha detto Katy Perry ai Billboard di Los Angeles

8 Marzo 2024

Annalisa

Nel corso di una recente intervista Annalisa ha rivelato di che cos’ha parlato insieme a Katy Perry ai Billboard di Los Angeles.

Annalisa e la conversazione con Katy Perry

Come ben sappiamo Annalisa è stata premiata nei giorni scorsi a Los Angeles in occasione dei Billboard Women in Music ottenendo il Global Force Award. Un traguardo straordinario considerando il fatto che si tratta della prima artista italiana a ricevere tale riconoscimento.

All’evento ha ovviamente fatto la conoscenza di tantissime popstar americane e non solo. Con alcune di loro si è intrattenuta a conversare ed è diventata virale una sua foto insieme a Katy Perry. Tutti i fan hanno cominciato a chiedersi di che cosa avessero parlato durante la loro interazione e a rivelarlo ci ha pensato la cantante stessa.

Nel corso di un’intervista con Il Corriere della Sera, infatti, ha spiegato: “Le ho raccontato che la ammiro tanto e lei mi ha detto che sul palco ho parlato molto bene inglese“. Ecco la risposta alle domande di tutti i suoi follower, la curiosità è stata ampiamente soddisfatta.

Ma le dichiarazioni di Annalisa non terminano qui, in quanto ha anche affermato di avere molte altre sorprese che verranno annunciate molto presto. Sappiamo già che sarà pubblicata la versione in spagnolo di “Sinceramente“, ma ha svelato che bollono in pentola tanti nuovi progetti:

“Ci sto già lavorando. Ci saranno notizie a breve: sicuramente riguarderanno la Spagna, ma anche altro. Non ancora un tour perché fino a quest’estate ho troppe date, ma in futuro assolutamente”.

Non vediamo l’ora di capire in quali altri modi ci sorprenderà Annalisa in futuro. che possa incidere un album intero per il mercato estero? Al momento non è dato saperlo, ma l’attesa è tanta e siamo sicuri che saprà soddisfare le aspettative dei propri fan al meglio, come sempre.