Annalisa alla conquista del mondo! La cantante annuncia progetti per il mercato estero

Spettacolo

Nicolò Figini | 8 Marzo 2024

Annalisa

In una recente intervista Annalisa ha rivelato di avere in ballo diversi progetti che riguardano il lancio della sua musica sul mercato internazionale.

Il lancio internazionale di Annalisa

Nelle scorse ore Annalisa è stata la prima italiana a essere premiata a Los Angeles in occasione dei Billboard Women in Music ricevendo il premio Global Force Award. Negli ultimi due anni è stata campionessa indiscussa nelle classifiche e ogni suo singolo rilasciato, così come l’album, ha riscosso un successo strepitoso.

Per non parlare di “Sinceramente“, canzone scelta per il Festival di Sanremo 2024, che sta per ottenere una sua versione in spagnolo. Nel corso di un’intervista con Il Corriere della Sera infatti la cantante ha rivelato di star lavorando al lancio della sua musica sul mercato internazionale:

“Ci sto già lavorando. Ci saranno notizie a breve: sicuramente riguarderanno la Spagna, ma anche altro. Non ancora un tour perché fino a quest’estate ho troppe date, ma in futuro assolutamente”.

Della versione spagnola di “Sinceramente” Annalisa ne aveva parlato durante una conferenza stampa a Sanremo. Qui aveva anche fatto ascoltare la demo del brano suscitando l’entusiasmo e la curiosità dei giornalisti e dei fan: “Eravamo dietro alla versione definitiva, che rappresentasse a pieno il testo e il suono“. Di seguito vi lasciamo il video in cui poter ascoltare l’audio.

Durante l’intervista, infine, la cantante ha affermato che le donne, essendo presenti in quantità minore nelle classifiche, devono lavorare sodo. Adesso le cose stanno migliorando e non bisogna mai perdere la fiducia inseguendo sempre i propri sogni:

“Bisogna proprio rompere dei muri giorno dopo giorno. Nelle classifiche le presenze femminili sono minori, per avere i risultati degli uomini dobbiamo lavorare il triplo, ma le cose stanno migliorando. Non bisogna mollare”.

Non vediamo l’ora di scoprire quali altre sorprese Annalisa ci riserverà nel prossimo futuro.