Anticipazioni prima puntata Amici 21: tra gli allievi il figlio di un famoso cantante

1 Le anticipazioni della prima puntata di Amici 21

Il giorno è arrivato e oggi, mercoledì 15 settembre, è stata registrata la prima puntata del pomeridiano di Amici 21, e per le anticipazioni ringraziamo gentilmente il sito Quello che tutti vogliono sapere.

La puntata è iniziata con gli ex allievi seduti nei propri banchi. Di Amici 20 erano presenti Aka7even, Deddy, Alessandro Cavallo e Giulia Stabile. Mentre c’erano anche dei vip seduti sui banchi: Gerry Scotti , Raoul Bova, Martin e Alessio di Tu si Que Vales, Eleonora Abbagnato, la campionessa mondiale di basket Paola, Filippo Magnini e Flavia Pennetta. Sono stati proprio loro a consegnare ai nuovi allievi le maglie.

Per quanto riguarda i giudici, confermati Rudy Zerbi e Anna Pettinelli al canto con Lorella Cuccarini spostata in questa categoria. Per il ballo troviamo ancora Alessandra Celentano e Veronica Peparini e abbiamo la conferma ufficiale che il terzo professore è proprio Raimondo Todaro.

A questo punto è entrata Giulia Stabile, con la coppa in mano, ed è andata a sedersi su quello che era il suo posto lo scorso anno. Il meccanismo iniziale è stato lo stesso dell’anno scorso. Quando cioè è stato assegnato il banco, gli allievi lo hanno scelto e l’ex allievo è sceso.

Parlando dei nuovi allievi, i banchi sono in totale 17: 3 sono ancora da assegnare (sembra quelli di Aka, Deddy e Alessandro) e 1 è diviso. Tra i vari allievi c’è una ballerina che già non piace alla Celentano che si chiama, per ironia della sorte, Serena. Mentre sono entrati ben due ballerini di latino-americano: Nunzio e Mattia. Per il canto invece segnaliamo Alex, Liner, Flavia, Nicol e Albe (quest’ultimo a quanto pare assomiglia esteticamente a Sangiovanni). Inoltre ha preso un banco anche il figlio di Gigi D’Alessio, Luca, un rapper conosciuto artisticamente con il nome di LDA.

Ci sono già stati alcuni scontri tra i professori e un tributo al ricordo di Michele Merlo. Ecco cosa è successo…