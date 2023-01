Anticipazioni Amici 22, nessuna eliminazione, un nuovo ingresso e una maglia del Serale assegnata

NEWS

Debora Parigi | 19 Gennaio 2023

Amici 22

Anticipazioni Amici 22: la sfida tra Samu e Paky

Si è svolta questo pomeriggio, giovedì 19 gennaio, la registrazione della diciassettesima puntata di Amici 22 e per le anticipazioni ringraziamo come sempre il sito SuperguidaTV. La puntata andrà in onda domenica 22 gennaio alle ore 14 su Canale 5. Ospite musicale abbiamo Ernia.

Partiamo subito dalla sfida congelata tra Samu e Paky che è stata rimandata a questa puntata come richiesto dalla Bernabini. I due si sono esibiti in una comparata di hip hop e in una coreografia di modern. Ma ad un certo punto Alessandra Celentano ha interrotto la sfida.

La maestra infatti è rimasta colpita da Paky e ha deciso di farlo diventare suo allievo. Ha quindi fatto aggiungere un banco. Cosa succede a Samu? Il ballerino di Emanuel Lo è rimasto nella scuola, ma dovrà sostenere una nuova sfida la prossima settimana poiché questa è stata annullata.

Passiamo adesso alle gare e partiamo dal canto…