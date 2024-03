Chi è Burak Özçivit, Kemal in Endless Love? Età e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 9 Marzo 2024

Nella serie TV di Canale 5, Endless Love, vediamo il personaggio di Kemal, interpretato dall’attore e modello Burak Ozcivit. Scopriamo cosa c’è da sapere sul suo conto: chi è, età, vita privata, moglie e figli, carriera e Instagram.

Chi è Burak Ozcivit

Nome e Cognome: Burak Ozcivit (scritto in turco Burak Özçivit)

Data di nascita: 24 dicembre 1984

Luogo di nascita: Istanbul

Età: 39 anni

Altezza: 1 metro e 84 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: attore, modello e doppiatore

Moglie: Burak è sposato con Fahriye Evcen

Figli: Burak ha due figli, Karan e Kerem

Tatuaggi: Burak non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @burakozcivit

Burak Ozcivit età e biografia

Per prima cosa apriamo l’articolo con la biografia dell’attore. Quanti anni ha e qual è l’altezza di Burak Ozcivit? L’attore che interpreta Kemal in Endless Love è nato a Istanbul il 24 dicembre 1984, sotto il segno del Capricorno. La sua età è di 39 anni. Per quanto riguarda l’altezza, invece, corrisponde a 1 metro e 85 centimetri.

Della famiglia di Burak sappiamo che ha una sorella di nome Burçun. Suo padre, invece, si chiama Bülent, mentre la madre Ceyhan.

Dopo la carriera da modello, ha intrapreso quella da attore, diventando popolare in diversi progetti in Turchia tra cinema e TV.

Vita privata

Chi è la moglie di Burak Ozcivit di Endless Love? Per quanto riguarda la vita privata dell’attore ci sono diverse informazioni. L’attore oggi è sposato e ha dei figli. Sua moglie è l’artista Fahriye Evcen, che ha conosciuto sul set di Çalıkuşu.

Insieme hanno avuto due figli: Karan, il 13 aprile 2019 e Kerem, il 18 gennaio 2023.

Dove seguire Burak Ozcivit, Kemal in Endless Love: Instagram e social

Burak Ozcivit è presente su tutti i maggiori social, da Facebook a Instagram per passare a X (l’ex Twitter). Nelle piattaforme è abbastanza attivo e posta diversi contenuti.

L’attore che interpreta Kemal in Endless Love usa soprattutto Instagram dove pubblica tantissimi post e storie. Sicuramente il numero di follower, già importante crescerà ulteriormente su tutte le sue pagine social.

Carriera

La carriera di Burak Ozcivit è iniziata come modello. Dopo il primo posto al concorso di bellezza “Best Model of Turkey” nel 2005, è arrivato secondo nella competizione mondiale.

L’anno dopo ha intrapreso la carriera d’attore e ha compiuto il suo debutto in TV con la serie Eksi 18. Poi il ruolo da protagonista in Zoraki Koca, fino a recitare in altre serie come Baba Ocağı o Küçük Sirlar. Quest’ultima, per i più curiosi, non è altro che l’adattamento della serie TV americana Gossip Girl.

Importante anche Muhteşem Yüzyıl dove ha ricoperto il ruolo di Malkoçoğlu Balı Bey. Ciò gli è valso due 2 premi della sua carriera.

Film e serie TV

Quali sono i film che hanno visto protagonista Burak Ozcivit in carriera? L’attore ha debuttato al cinema nel 2015 con Aşk Sana Benzer. L’anno successivo e nel 2017 è stata la volta di Kardeşim Benim (nella prima e seconda pellicola) e Can Feda nel 2018.

Anche in TV abbiamo visto l’attore che interpreta Kemal in Endless Love, presente in diverse serie TV. Partiamo da Eksi 18 nel 2006. Poi un anno più tardi ha lavorato in Zoraki Koca. Nel 2008 e 2009 in Baba Ocağı. SI passa poi al 2010 quando ha lavorato in İhanet Emir. Nello stesso anno (2011 compreso) ha prestato il suo volto nello show Küçük Sırlar.

Dal 2011 al 2013 l’abbiamo rivisto poi in Il secolo magnifico. Successivamente l’anno dopo in Çalıkuşu. Burak Ozcivit ha recitato anche in Kara Sevda dal 2015 al 2017 e in Kuruluş: Osman dal 2019.

In carriera ha avuto anche nomination e ricevuto dei premi. Peraltro è stato scelto come testimonial per alcune importanti pubblicità.

Burak Ozcivit è Kemal in Endless Love

In Endless Love Burak Ozcivit ricopre il ruolo del protagonista Kemal Soydere, il quale si ritroverà a vivere una storia d’amore con Nihan (interpretata da Neslihan Atagül).

Di cosa parla Endless Love? La trama racconta l’incontro dei due personaggi principali Kemal e Nihan. I due si sono conosciuti in modo casuale sull’autobus e intraprendono una relazione. Purtroppo lei si trova costretta a sacrificare tutto per tenere a bada un segreto di famiglia.

Lei arriva dai dei genitori ricchi, i quali stanno vivendo però un periodo complicato. Per risolvere la situazione finanziaria a Nihan viene imposto da parte della madre un matrimonio combinato con Emir Kozcuoğlu. La storia quindi è pronta a riservarci tanti colpi di scena.