Anticipazioni Amici 22, due allievi eliminati, un nuovo ingresso e una sfida

Debora Parigi | 25 Gennaio 2023

Amici 22

Le anticipazioni della diciottesima puntata di Amici 22

Nuova registrazione di Amici 22 e quindi nuove anticipazioni per cui ringraziamo il sito Superguida TV. Si tratta della diciottesima puntata e andrà in onda domenica 29 gennaio alle ore 14 su Canale 5. Ospiti Rocco Hunt, Anna Pettinelli e Alex Britti per giudicare la gara di canto, Sergio Bernal per quella di ballo. Ospite musicale Alex di Amici 21 insieme a Sophie and the Giants per il loro nuovo pezzo insieme.

Partiamo subito dicendo che Samu non ha fatto la sfida (che era stata rimandata appunto a questa puntata) poiché mancava lo sfidante. Quindi è tutto di nuovo congelato e dovrà attendere una nuova settimana. Rudy Zerbi ha deciso di mettere in sfida Federica. Si è esibita con il suo inedito e con la cover Rimmel. Ha vinto quindi è rimasta nella scuola. La prova TIM è stata vinta ancora una volta da Mattia.

Inoltre Rebecca Staffelli ha annunciato i quattro finalisti del contest delle Radio Mediaset e sono stati Piccolo G, Federica, Wax e Angelina.

Andiamo adesso a vedere le varie gare dei ragazzi…