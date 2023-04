NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Aprile 2023

Amici 22

Le anticipazioni della quinta puntata del Serale di Amici 22

Oggi si è registrata la quinta puntata del Serale di Amici 22 e in questi minuti stanno arrivando le anticipazioni su quello che vedremo sabato sera. A riportare quanto accaduto in studio sono come sempre il sito Superguida TV e la pagina Twitter Amici News. Ma andiamo dunque a vedere cosa è successo. Ospiti della puntata sono stati Francesco Sacchella e Clara di Mare Fuori che ricevono il disco di platino per “Origami all’alba”.

Anche stavolta tre sono state le manche che hanno affrontato le tre squadre, e al termine di ogni sfida c’è stato un eliminato provvisorio. Tuttavia come da tradizione solo sabato sera, durante la messa in onda della puntata, scopriremo chi sarà il quinto eliminato. Ma cosa è successo nel corso delle tre manche? Andiamo a scoprirlo.

Prima manche: Celentano/Zerbi vs Cuccarini/Lo

Come ci svelano le anticipazioni di Amici 22, la squadra che è stata estratta per dare il via alla prima manche è stata quella della Celentano e di Zerbi. I due prof hanno così deciso di sfidare Lorella ed Emanuel. Ma vediamo cosa è accaduto nel corso delle tre sfide:

1^ sfida : Isobel vs Maddalena con il guanto All that jazz. Vince Isobel

: Isobel vs Maddalena con il guanto All that jazz. 2^ sfida : Ramon vs Cricca in duetto con Angelina. Vincono i due cantanti

: Ramon vs Cricca in duetto con Angelina. 3^ sfida: Isobel vs Angelina. Vince la ballerina

La Celentano e Zerbi vincono così la prima manche e a quel punto i due prof hanno fatto le nomination.

Andiamo a scoprire cosa è accaduto.