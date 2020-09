Anticipazioni Daydreamer del 12 e 13 settembre: Can dà un incarico importante a Sanem

1 Anticipazioni Daydreamer del 12 e 13 settembre: prima puntata di sabato

Dopo l’esperimento della prima serata di Daydreamer, la programmazione continua con i pomeriggi di sabato e domenica. Il sabato sono trasmessi due episodi, mentre la domenica uno (secondo la divisione italiana). Al momento la scelta della messa in onda è questa, vedremo se cambierà qualcosa in futuro. Passiamo quindi alle anticipazioni di Daydreamer delle puntate del 12 e 13 settembre.

Nella prima puntata di sabato 12 settembre, dopo la notizia di Fabbri che non accetta più la liquidazione delle sue quote azionarie, Can va infuriato nei suoi uffici per affrontarlo. Nel frattempo Emre litiga in agezia con Aylin davanti a tutti. Successivamente Sanem parla con il minore dei Divit, il quale le propone un nuovo accordo: caccerà Aylin dall’azienda solo se lei lascerà il suo posto di lavoro.

Intanto Muzzafer e Osman contattano un’agenzia in modo che il macellaio possa avere un colloquio. Ma qualcosa non va come previsto. Infine Can dice a Deren che preferisce che sia Sanem a fare la presentazione della campagna pubblicitaria. La donna rimane sconvolta.

Ecco cosa succede nel secondo episodio…