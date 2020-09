Anticipazioni Daydreamer del 26 e 27 settembre: Can e Sanem al centro del gossip

1 Anticipazioni Daydreamer 26 e 27 settembre: prima puntata di sabato

Torna la messa in onda di Daydreamer con ben 4 episodi questo week-end e quindi abbiamo le anticipazioni del 26 e del 27 settembre. Nella prima puntata di sabato Can e Sanem continuano a vivere la loro storia d’amore in modo felice e tranquillo, ma l’incantesimo si spezza quando Aysun e Ihsan si accorgono che il fotografo accompagna sempre a casa la giovane.

Così iniziano i pettegolezzi, arrivando ovviamente anche alle orecchie di Mevkibe e Nihat. La coppia, per difendere la reputazione della figlia, arriva addirittura alle mani con Aysun e Ihsan. A cena la donna racconta alle sue figlie cosa è successo e chiede loro di non farsi più accompagnare a casa dai loro capi per non alimentare i pettegolezzi. Le due ragazze, allora, decidono di non dire niente e aspettare che le chiacchiere cessino. Ma non hanno fatto i conti con Aylin.

Infatti, mentre Can e Sanem passeggiano nel parco e si abbracciano, la perfida donna li fotografa e offre gli scatti alla sua amica gironalista in modo che li pubblichi. Il suo piano è anche quello di mostrare ad Emre che può vendicarsi in ogni modo.

Ecco cosa succede nel secondo episodio…