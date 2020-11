Anticipazioni Daydreamer del 7 e 8 novembre: Leyla si fidanza e Deren è licenziata

1 Anticipazioni Daydreamer 7 e 8 novembre: trama di sabato

Cosa accadrà nelle puntate del 7 e 8 novembre di Daydreamer secondo le anticipazioni? Iniziamo dalla trama di sabato. Leyla, dopo essere stata trattata male in ufficio per l’ennesima volta, ha capito che non può continuare così e ha chiamato Osman per vederlo. Ecco che quindi nella puntata di oggi lei gli rivelerà che accetta il suo corteggiamento. Il macellaio/attore è molto felice di questo, ma arriva addirittura ad accelerare i tempi e le chiede di sposarlo.

Un po’ sorpresa, Leyla accetta e avverte i suoi genitori, quindi Nihat e Mevkibe devono iniziare i preparativi. Ma prima di tutto c’è l’incontro tra Osman e i genitori di lei per chiedere ufficialmente la mano della figlia. In tutto questo i coniugi devono fare anche i conti con le nuove richieste degli abitanti del quartiere. I cittadini, infatti, dopo aver assistito all’incontro con una nurtrizionista, vogliono solo prodotti biologici.

Le anticipazioni di Daydreamer di sabato 7 novembre continuano con l’arrivo della serata per il fidanzamento. Leyla è molto emozionata, così come Osman. Ma Sanem, che intanto si sta piano piano riavvicinando a Can, è preoccupata per sua sorella. Crede infatti che stia accettando tutto questo per via della situazione che si è creata con Emre.

A proposito di Emre, viene a sapere di quello che sta per accadere, cioè il fidanzamento tra Leyla e Osman. Sconvolto dalla notizia, si precipita a casa di lei per fermarla e dichiararle il suo amore. Quando però arriva nel quartiere e suona alla porta, scopre che il fidanzamento è già avvenuto e quindi si pente di questo gesto impetuoso che ha fatto.

