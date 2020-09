1 Anticipazioni Daydreamer 7 settembre prima puntata

Con il ritorno del palinsesto autunnale di Mediaset, la serie TV Daydreamer cambia programmazione. Come sappiamo l’appuntamente fisso è quello del sabato alle 14.30 con due puntate (secondo la divisione italiana). Ma Mediaset ha voluto fare un regalo ai fan di Can Yaman e Demet Ozdemir mettendo Daydreamer in prima serata lunedì 7 settembre. Al momento si tratta di una prova che se avrà ottimi ascolti diventerà un appuntamento fisso. In questo caso gli episodi in onda sono tre (sempre secondo la divisione italiana), quindi un episodio intero secondo la versione originale.

Passiamo quindi alle anticipazioni della prima puntata di Daydreamer in onda in prima serata lunedì 7 settembre. La trama rivela che Sanem realizza un profumo davvero buono e particolare per Can. E il fotografo ne rimane positivamente impressionato, tanto che decide di metterselo subito lasciando tutti a bocca aperta.

Nel frattempo in ufficio si crea un po’ di scompiglio. Infatti i dipendenti vengono a sapere che una spia ha installato una telecamera nascosta. C’è panico e agitazione. Ma Sanem sospetta che dietro tutto ci sia Emre, così decide di affrontarlo.

Ecco cosa succede nel secondo episodio…