Anticipazioni Daydreamer dal 17 al 21 agosto: Can scopre tutta la verità

1 Anticipazioni Daydreamer puntata di lunedì 17 agosto

Dopo una settimana di pausa torna dei Daydreamer e così abbiamo le anticipazioni delle puntate dal 17 al 21 agosto. La trama di lunedì vede Mekvibe finire in ospedale dopo aver ingerito l’anello contenuto nelle kofte come sorpresa del marito. La donna dovrà subire un piccolo intervento per rimuoverlo.

Nel frattempo Ayhan cerca di far ingelosire Ceycey facendogli credere di essersi fidanzata con Muzzafer. Il simpatico stagista cadrà nella trappola?

Infine lo staff dell’agenzia è impegnato al luna park in cerca della location per il nuovo spot da girare. Per Can e Sanem sarà un momento di coppia, ma dovranno stare attenti a non farsi scoprire. La protagonista, però, litiga anche con Emre. E Can sente la fidanzata rinfacciare al fratello il suo coinvolgimento nel piano contro di lui.