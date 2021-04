Anticipazioni Daydreamer dal 5 al 9 aprile: Yigit continua a sabotare il lavoro di Sanem

1 La programmazione di Daydreamer

Continua la messa in onda di Daydreamer che viene trasmessa tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì alle 16.35 su Canale 5 (al posto de Il Segreto). Non è invece più prevista la messa in onda nella prima serata. Andiamo allora a vedere le anticipazioni e le trame di Daydreamer nella settimana dal 5 al 9 aprile.

Anticipazioni Daydreamer lunedì 5 aprile

Le anticipazioni di Daydreamer di lunedì 5 aprile riferiscono che i prroblemi tra Leyla ed Emre, dovuti allo stress lavorativo, continuano e quindi ci sono ancora discussioni. Nel frattempo Deren, essendo responsabile delle riprese dello spot delle creme di Sanem, chiede a lei e a Can di andare insieme in città per comprare i costumi di scena.

Ma vediamo cosa accadrà nelle altre puntate…