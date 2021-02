1 Anticipazioni Uomini e donne Trono Over

C’è stata martedì 16 febbraio una nuova registrazione del Trono Classico e del Trono Over di Uomini e donne e oggi per le anticipazioni ringraziamo il sito Il Vicolo delle News. La puntata è iniziata con la presentazione di due nuove signore nel parterre femminile: Isabella ed Elsa. Quest’ultima ha vissuto per anni a Torino e quindi conosce Gemma che è stata sua cliente nella profumeria in cui lavorava.

Si giunge quindi al momento di Gemma Galgani. Prima è stato mostrato il confessionale di lei dove si lamentava di Maurizio e Tina. Poi è entrata in studio sulle note di “Sincerità” e si è discusso delle famose foto hot di Maurizio. Durante la discussione Tina è anche andata in regia e una volta ha fatto chiudere il micrfono della dama di Torino. E un’altra volta le ha fatto mettere il distorsore vocale così che sembrasse una papera a parlare. Alla fine è intervenuto Gianni Sperti mettendo fine alla discussione facendo notare che è inutile andare avanti dato che avevano già deciso di non frequentarsi più. Così sia Maurizio che Gemma si sono seduti ai loro posti.

Le anticipazioni del Trono Over di Uomini e donne continuano con Riccardo e Antonella che si sono seduti al centro dello studio. Sono stati a cena insieme e si sono trovati bene. Lui ha fatto anche una colazione con Elisabetta. A questo punto è iniziata una discussione coinvolgendo anche la storia con Roberta, che lei ha interrotto la volta prima. Lui per San Valentino le aveva mandato dei messaggi per dirle che gli mancava. La dama ha quindi detto che lei in realtà non voleva interrompere la relazione, ma che ci sono delle mancanze che non riesce a superare, come il fatto di non sentirsi desiderata. A questo punto Riccardo si è arrabbiato tantissimo per questa frase, perché in realtà è lui a non sentirsi desiderato fisicamente. Alla fine è venuto fuori che lei non intenedeva l’intimità e hanno deciso di vedersi quella sera per chiarirsi.

Poi è toccato sedersi al centro dello studio Giancarlo e Alessandra, i quali si sono chiariti e si sono dati l’esclusiva. E hanno detto che, con i comuni riaperti, adesso possono anche frequentarsi tranquillamente. Lui le ha regalato la rosa rossa per simboleggiare l’esclusiva.

Ma vediamo adesso il caos che è successo…