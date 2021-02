1 Le foto hot di Maurizio a Gemma Galgani

La puntata di Uomini e donne andata in onda giovedì 11 novembre ha visto Gemma Galgani avere un confronto con il suo cavaliere Maurizio Peduzzi, il poeta. La discussione al centro dello studio ha avuto un argomento principale e cioè alcune foto.

Il cavaliere avrebbe mandato a Gemma Galgani una sua foto piccante che poi ha pubblicato sui social. Questa foto ha sconvolto la dama, ritenendo lo scatto troppo hot e il gesto esagerato per la sua conoscenza. Ma che foto è? Si tratta di uno scatto di Maurizio in bagno mentre è a torso nudo. La stessa foto è stata pubblicata anche sul suo profilo Facebook con scritto: “A 63 anni faccio ancora la mia porca figura…”

Questo scatto avrebbe un po’ sconvolto Gemma Galgani portandola a non prendere subito benissimo quanto successo. In realtà, però, come ha detto la stessa Tina Cipollari, dopo la foto la dama potrebbe averci ripensato nel mandare a casa Maurizio dandogli un’altra possibilità. Il cavaliere, però, ha riferito che questa è l’ultima puntata per lui, poiché ha avuto un nuovo lavoro e non può assentarsi per partecipare al programma.

Ma non finisce qui, perché sui social di Maurizio c’è anche un altro vecchio scatto un po’ hot. Il cavaliere ha mostrato le ferite sulla coscia dovute alla sua attività di ciclista. E per farlo si è scattato una foto di profilo completamente nudo. Anche questa non è passata inosservata.

La foto riporta la didascalia: “Questo è il ciclismo e io amo questo sport”.