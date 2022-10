Anticipazioni Uomini e donne, si parla ancora di Ida e Riccardo e Alessandro pensa di andarsene

1 Anticipazioni Uomini e donne Trono Over

Questo pomeriggio, giovedì 20 ottobre, c’è stata una nuova registrazione di Uomini e donne e per le anticipazioni ringraziamo la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. Pare che questa sia l’unica registrazione della settimana. Ce ne saranno di nuove probabilmente lunedì e martedì.

Iniziamo dal Trono Over e vi diciamo subito che per più di un’ora si è parlato di Ida e Riccardo. Cosa è successo di preciso? La dama voleva che il cavaliere le scrivesse in un bigliettino che era innamorato di lei, ma Riccardo non l’ha fatto. A questo punto i due hanno discusso ancora una volta della loro storia passata.

Successivamente Alessandro (che ricordiamo sta uscendo proprio con Ida) ha detto di volersene andare, ma poi è rimasto in studio. Lui e Ida hanno quindi raccontato l’uscita che hanno fatto a Brescia alcuni giorni fa e hanno rivelato che ci sono stati nuovi baci tra loro.

Per quanto riguarda Gemma, le anticipazioni di Uomini e donne dicono che è sceso un nuovo cavaliere per lei. Tina, però, ha detto che a lei non piace. Per Alessandro senior sono scese due signore e lui ne ha tenuta una. Passiamo adesso ai tronisti…