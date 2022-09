Chi è Gemma Galgani? Età, ex marito, Uomini e donne e Instagram

Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere sull’amata e discussa dama del Trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani. Qui troverete tutte le news e curiosità che la riguardano: dall’età alla vita privata, per passare al suo percorso nel dating show e dove e se è possibile seguirla su Instagram e social!

Chi è Gemma Galgani

Nome e Cognome: Gemma Galgani

Data di nascita: 19 gennaio 1950

Luogo di Nascita: Torino

Età: 72 anni

Altezza: 1 metro e 68 centimetri

Peso: 55 kg

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: ex direttrice di teatro e personaggio televisivo

Fidanzato: Gemma è attualmente single

Tatuaggi: Ha dei tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @gemma.galgani

Gemma Galgani età, altezza e biografia

Qui di seguito tutti i punti salienti della biografia di Gemma Galgani, la storica dama del Trono Over di Uomini e Donne.

Quando è nata Gemma Galgani di Uomini e Donne? La protagonista del dating show è nata a Torino, città in cui tutt’ora vive e che ama, il 19 gennaio 1950. L’età è di 72 anni. Ha due sorelle, una più grande e una più piccola. È cresciuta tra l’amore dei suoi amati genitori.

La dama ha raccontato che il padre era una persona molto dura e precisa, ma le voleva molto bene e sapeva essere molto dolce quando ce n’era bisogno. Nella sua infanzia ha vissuto in varie città d’Italia, per via del lavoro del padre che faceva parte delle Forze dell’Ordine.

Tra l’altro, proprio dalla parte del padre ha origini toscane. Proprio in Toscana ha trascorso molte estati, così come anche in Liguria. Durante il periodo dell’infanzia Gemma Galgani ha pensato di farsi suora ed infatti decise di chiudersi in convento. Dopo aver trascorso una piacevole estate, tra divertimento e relax, cambiò idea.

Vita privata

Qual è la vita privata di Gemma Galgani prima che arrivasse a Uomini e Donne? Da sempre innamorata dell’amore, la dama ha avuto delle storie importanti, ma non siamo a conoscenza di tutte.

Quando aveva poco più di 20 anni, ha avuto una storia con un ragazzo di Torino, ma non era totalmente innamorata di lui. Questo perché, durante una vacanza estiva in Liguria, conobbe un ragazzo più giovane che la fece innamorare. Il tutto, però, la portò anche a litigare con la sua famiglia. A quel punto lei scelse di lasciare il fidanzato di quel periodo e vivere il suo sogno con il suo amore estivo, che però non restò estivo.

Gemma si innamorò di un ragazzo di nome Francesco, appartenente a una famiglia benestante che era già promesso ad un’altra ragazza. I due, però, innamorandosi scapparono e vissero delle giornate di vero amore. Nonostante la famiglia di lui non fosse d’accordo con questa relazione, Francesco chiese a Gemma Gemma di sposarlo e tutto fu organizzato in fretta. Infatti si sposano il 23 dicembre.

Ma tutto venne fatto secondo il volere della famiglia dello sposo, quindi tanti parenti e amici di Gemma non poterono partecipare. Purtroppo il matrimonio tra Gemma e Francesco non durò molto. Lei non solo dovette trasferirsi in Liguria, ma si ritrovò anche a dover rinunciare alla sua indipendenza lavorativa. Nonostante l’amore, la Galgani non riusciva a vivere così e allora divorziarono. Questo la portò a fare ritorno a Torino.

A Uomini e Donne ha raccontato che in passato, all’età di 40 anni, ha avuto una storia d’amore con un architetto di Fiuggi di nome Marcello. A seguire però le cose tra i due non andarono granché bene a causa della scelta di quest’ultimo, il quale intraprese una relazione con una sua cara amica.

Non sappiamo se Gemma prima di Uomini e donne, ha avuto altre storie d’amore. Purtroppo a oggi non ne siamo a conoscenza.

Dove seguire Gemma Galgani: Instagram e social

Adesso che abbiamo conosciuto meglio chi è Gemma Galgani, qual è il modo migliore per seguirla sui social network? Sicuramente attraverso il suo profilo Instagram che ha un grandissimo seguito, vantando oltre 533 mila follower. Questo numero è in costante aumento.

Sul suo profilo Gemma condivide tantissimi scatti personali, incontri con gli amici, ma anche foto del passato. E non mancano spesso le foto delle sfilate realizzate a Uomini e Donne.

Le piace condividere le pagine del magazine del dating show in cui racconta la storia della sua vita.

La carriera

Sognava di diventare ballerina professionista, ma non ci riuscì mai. Per un periodo decise di chiudersi in un convitto per accudire i bambini. Il lavoro, però, aveva anche alcuni lati negati e quando si trovò a veder morire queste povere creature, capì che quella non era la sua strada. Si è poi diplomata presso l’Istituto d’Arte.

Grazie all’aiuto del padre, Gemma Galgani trovò lavoro nel Teatro Alfieri di Torino e iniziò lì con una vera e propria gavetta per arrivare a diventare direttrice. Qui è stata occupata per ben 12 anni, dal 1969 al 1981. Poi ha continuato il suo lavoro presso il Teatro Colosseo. Grazie a questo lavoro, Gemma Galgani ha avuto modo di conoscere tanti artisti di grande rilevanza, come Walter Chiari, Vittorio Gassman e Dalida. Lavora ancora in teatro, ma non ha tempo pieno come prima.

Maurizio Costanzo Show

Da quando è un personaggio conosciuto, Gemma ha preso parte anche a vari programmi televisivi. È stata ospite varie volte al Maurizio Costanzo Show, nei programmi di Barbara D’Urso ed è stata intervista anche a Verissimo.

Selfie – Le cose cambiano

Ha partecipato al programma Selfie – Le cose cambiano, dove si è sottoposta ad un intervento ai denti.

Temptation Island

In una puntata di Temptation Island è andata a dare supporto alla sua amica Ida. E poi è intervenuta nelle scelte serali di Uomini e donne mentre i tronisti facevano l’esperienza della villa.

Giordì

Nell’autunno 2019 avrebbe dovuto condurre con Giulia De Lellis il programma Giordì, ma il tutto ha subito degli slittamenti.

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Era il 2010 e Gemma Galgani fece la sua prima apparizione a Uomini e Donne. Ben 10 anni sono passati dalla sua prima esperienza nel programma di Maria De Filippi. E a quel tempo la dama era molto diversa da come la conosciamo oggi. Come fece notare di recente Tina Cipollari in un video, Gemma si presentò nel programma con un look un po’ trascurato, portava maglie larghe e scarpe bassissime. Non curava trucco e capelli.

E fu proprio nel primo anno di Uomini e donne che conobbe e si innamorò di Ennio. I due uscirono insieme dal programma e organizzarono anche una festa di fidanzamento a cui parteciparono anche Gianni e Tina. I due si sarebbero dovuti sposare, ma proprio Ennio rimandava sempre continuando a non firmare le carte del divorzio dalla precedente moglie. Alla fine Gemma si stufò di questa situazione e tornò nel programma di Maria De Filippi.

Qui ebbe alcune frequentazioni, per giungere poi a Giorgio Manetti, più giovane di lei e molto interessato a fare la sua conoscenza. Fu proprio la frequentazione con Giorgio a portare Gemma a cambiare totalmente look. Nonostante Giorgio avesse tantissime spasimanti, anche molto più giovani di lui, il cavaliere era sempre e solo interessato a Gemma. E insieme dettero inizio ad un vero e proprio fandom, facendo sognare tutti.

I due, diventati Gem e George, passarono tutta l’estate 2015 insieme, soprattutto in Toscana. Una volta ricominciato il programma, a settembre, tutti si aspettavano che annunciassero la scelta di godersi la vita insieme. Ma così non è stato. Infatti il 4 settembre 2015, a sorpresa, Gemma Galgani annunciò che non voleva continuare con Giorgio Manetti. Lui non sapeva nulla e rimase scioccato una volta entrato in studio. Il motivo di questa scelta era legato al fatto che lui non le aveva mai detto di amarla.

Gemma e Giorgio rimasero nel parterre del Trono Over e col passare dei mesi lei si accorse di aver sbagliato a lasciare il cavaliere. Così cercò in ogni modo di riconquistarlo. Si arrivò alla lettura della famosa “lettera mai scritta” con uno speciale in prima serata. Ma Giorgio rifiutò e lasciò Gemma nella disperazione.

A Uomini e donne Gemma ha avuto molte altre conoscenze. Une delle più importanti è stata quella con Marco Firpo con il quale ha iniziato e concluso la storia ben due volte. Poi c’è stata anche la storia con Rocco Fredella e, finita con lui, Gemma provò un’altra volta a conquistare Giorgio, poiché lui a volte le dava delle attenzioni, ma invano. Di recente, invece, Gemma Galgani ha frequentato il cavaliere Juan Luis, ma venne fuori che lui non era totalmente sincero. Ci fu qualche frequentazione, ma poi scattò il lockdown. Gemma Vvnne richiamata dalla riduzione per il format della chat.

In questa occasione, Gemma Galgani ha fatto la conoscenza di un certo Sirius, un ragazzo di 26 anni il cui vero nome è Nicola Vivarelli. Nei mesi prima dell’estate i due hanno iniziato una frequentazione e hanno passato insieme le prime settimane dell’estate. Poi però non si sono più visti, solo sentiti. Dalle anticipazioni delle prime puntate di Uomini e donne della stagione 2020/2021 sappiamo che Gemma Galgani ha fatto il lifting. E sembra che sia per questo motivo che la lei non ha voluto vedere il giovane Cavaliere. Il tutto ha suscitato non poche polemiche.

Dopo il litigio e rottura definitiva con Nicola, per lei è arrivato un nuovo corteggiatore. Si chiama Paolo, ha 62 anni ed ha un look davvero interessante e giovanili: capelli lunghi, jeans, stivaletti. Ma anche in questo caso le cose non sono andate per il verso giusto.

Il ritorno a Uomini e Donne

Chiusa la parentesi Sirius, ci sono state varie conoscenza, che non sono mai andate in porto. L’unica persona con la quale ha instaurato un maggior feeling è Maurizio. Entrambi hanno raccontato infatti di aver avuto rapporti intimi, però anche in questa circostanza, prima di Natale 2020, lui ha deciso di porre fine alla frequentazione. Gemma risulta essere ancora single e nel 2021 ha fatto ritorno in trasmissione.

Tra le tante segnaliamo la conoscenza con Costabile. Sembrava stesse andando bene, ma lei ha sottolineato delle mancanze da parte del Cavaliere e si sono lasciati. Durante la stagione 2021 Gemma non è presente per qualche puntata a causa del Covid, ma lo è attraverso dei collegamenti video e non mancano i siparietti con Tina e Gianni.

A proposito di scontri, a Uomini e donne c’è da segnalare anche il continuo battibeccarsi con l’opinionista Tina Cipollari. A quanto pare, l’antipatia da parte di Tina nei confronti di Gemma è iniziata quando la dama ha rifiutato Giorgio. Da quel momento l’opinionista l’ha sempre considerata non interessata a trovare un uomo, ma in cerca di visibilità e l’astio tra le due continua ancora oggi. Per non parlare della questione lifting che h suscitato diverse reazioni tra i presenti in studio e tra il pubblico. Non mancano intanto gli arrivi di altri corteggiatori per lei.

Nella stagione 2022/2023 Gemma Galgani torna come dama di Uomini e Donne, smentendo così i rumor di un possibile addio.

Novella 2000 © riproduzione riservata.