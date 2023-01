Anticipazioni Uomini e donne, uno dei tronisti manda la madre in esterna al suo posto

NEWS

Debora Parigi | 28 Gennaio 2023

Uomini e donne

Anticipazioni Trono Classico Uomini e donne

Si è svolta questo pomeriggio, sabato 28 gennaio, una nuova registrazione di Uomini e donne e per le anticipazioni ringraziamo la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. Cosa è successo al Trono Classico e a quello Over? Se state aspettando almeno una scelta di uno dei due precedenti tronisti, la risposta è no. Vediamo quindi cosa è accaduto.

Partiamo dal trono di Federico che ha fatto un’esterna con Alice e una con Carola. Per quanto riguarda Alice, lei si è presentata con una piccola sorpresa, un video e alla fine tra loro c’è stato un bacio. Con Carola invece sono andati in luogo di montagna e si sono baciati di continuo. In studio entrambe le corteggiatrici erano molto contente delle loro esterne e anche il tronista lo era. Poi Federico ha scelto di ballare con Alice. A quel punto Carola si è alzata dicendogli di non lamentarsi poi se la vede fredda.

Parlando di Lavinia, invece, anche lei ha fatto due esterne con i due Alessio, ma al suo posto ha mandato la madre per scambiare quattro chiacchiere con loro. Entrambi i corteggiatori erano un po’ imbarazzati. Alessio (il biondo) è arrivato con un Big Jim in mano per ironizzare pensando di trovare Lavinia appunto ed è rimasto un po’ bloccato per tutta l’esterna. Alessio (il moro) invece si è sentito più a suo agio. In studio Lavinia ha ballato con il biondo e poi le è arrivata una sorpresa: un mazzo di fiori mandati dal padre con dedica “alla mia piccola principessa”.

Riguardo la nuova tronista, Nicole, ha portato in esterna Andrea e ci sono stati molto abbracci. In studio lui le ha anche regalato dei girasoli e hanno ballato insieme. Sebastiano e Luca, invece, sono stati eliminati. Vediamo adesso cosa è successo al Trono Over…