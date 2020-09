1 Anticipazioni Uomini e donne Trono Over

Nella serata di venerdì 18 settembre si è registrata una nuova puntata di Uomini e donne e oggi, grazie al sito Il Vicolo delle News, arrivano le anticipazioni che partono da Trono Over.

La puntata inizia come sempre da Gemma Galgani che al momento è single e non sta conoscendo nessuno. Infatti durante la precedente registrazione ha deciso di chiudere con Paolo per, a suo dire, mancanza di intimità e perché scrive pochi messaggi. Inoltre aveva fatto pace con Nicola, ma vi anticipiamo già che con il giovane non c’è stato nessun ritorno di fiamma. Tornando a Paolo, invece, ha scelto di restare nel programma ed in settimana è uscito con Maria, una signora del parterre. Tra loro c’è stato anche un bacio. Il signore, dopo il litigio della scorsa volta con la dama di Torino, ha deciso di chiarirsi con lei e alla fine si sono più o meno riappacificati.

Parlando di Nicola, invece, è uscito con Veronica e la frequentazione sta andando molto bene. Lei però è uscita anche con Moreno. In studio i due si sono confrontati e hanno litigano e alla fine la dama ha deciso di continuare ad uscire solo con Nicola. Il giovane cavaliere l’ha invitata a ballare.

Le anticipazioni del Trono Over di Uomini e donne di oggi continuano con una bella notizia. Stefania e Alessandro hanno deciso di lasciare il programma e continuare il loro amore fuori dagli studi. Hanno passato 4 giorni bellissimi a Venezia, viaggio regalato da lui, hanno vissuto momenti indimenticabili e quindi hanno deciso che era arrivato il momento di uscire insieme dalla trasmissione. In fondo hanno entrambi raggiunto l’obiettivo del programma, cioè trovare l’amore. Così hanno ballato tra gli applausi del pubblico.

Continuiamo con il Trono Classico…