“Queste so raccomandate”, una concorrente fa una gaffe in diretta mentre gioca con Antonella Clerici

Spettacolo

Debora Parigi | 16 Ottobre 2023

Piccolo imprevisto per Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno

Dopo alcuni giorni di stop di È sempre Mezzogiorno a causa di una piccola influenza di Antonella Clerici, oggi il programma culinario in onda su Rai 1 è tornato in onda. La conduttrice ha tenuto compagnia agli spettatori con le ricette, i cuochi ospiti e ovviamente i giochi per vincere i buoni spesa. E proprio in uno di questi giochi c’è stato un piccolo imprevisto decisamente divertente.

Stiamo parlando del gioco del bonsai in cui la persona che partecipa deve indovinare il numero esatto delle foglie che ha quel bonsai in studio. Un gioco un bel po’ difficile e che mette in palio ben 270 euro di buoni spesa in un noto supermercato di cui la stessa Clerici fa la pubblicitòà.

E così oggi, quando è squillato il telefono del programma, è successa una cosa inaspettata. Appena Antonella Clerici ha detto “Pronto”, dall’altra parte si è sentita la voce di una donna che ovviamente non parlava con la conduttrice. Non si capisce bene con chi stesse parlando, ma quello che è chiaro è che non riguardava la trasmissione, ma qualcosa di privato.

In particolare si sente la telespettatrice dire qualcosa tipo: “Avevano detto che ero la prima de questo e invece mo hanno passato un’altra. Queste so’ raccomandate…”. Sembrerebbe qualcosa di lavoro o magari altro, non possiamo saperlo. Comunque è tutto un programma, come si vede anche dal video qui sotto, la faccia della Clerici che continua a dire “Pronto, ciao”. A quel punto la concorrente si è resa conto che era in collegamento e ha subito risposto. Si sente chiaramente una risata un po’ di imbarazzo per la gaffe.

Comunque Antonella è andata avanti smorzando la situazione e facendo capire che non era successo nulla di grave. E così è avvenuto il gioco che però non ha ricevuto la risposta corretta, cioè il numero esatto delle foglie del bonsai.