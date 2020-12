2 Scambio di commenti via Twitter tra Antonella Elia ed il marito di Stefania Orlando. L’opinionista sembra aver cambiato idea sulla vippona…

Antonella Elia sembra aver cambiato idea sul conto di Stefania Orlando. Il percorso della vippona all’interno del Grande Fratello Vip non è partito con la “benedizione” della frizzante opinionista. Durante l’ingresso della Orlando nella casa, Antonella ha infatti recriminato alla donna di non essere stata leale nei suoi confronti e di aver parlato male di lei durante una trasmissione di Canale 5.

La Elia ha poi aggiunto di essere stata invitata al matrimonio di Stefania solo in quanto personaggio pubblico e non perché realmente sua amica. Nel corso delle settimane però il parere di Antonella, sempre pungente e diretta nei suoi giudizi, è cambiato radicalmente e, anche grazie all’amicizia che lega la Orlando a Tommaso Zorzi e a Maria Teresa Ruta, ha scoperto nuovi lati di lei. Durante l’ultima puntata serale, l’opinionista ha fatto un plauso alla conduttrice e le ha detto che desidererebbe avere un’amica leale e fedele come lei.

7H3 M3A5UR3 0F 1N73LL163NC3 15 7H3 481L17Y 70 CH4N63

4L83R7 E1N5731N



Grazie @EliaAntonella ❤️ hai dato un messaggio meraviglioso #gfvip https://t.co/OiiD3z27fc — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) December 19, 2020

Il video è stato retwittato dal marito di Stefania Orlando, Simone Gianlorenzi, che ha ringraziato Antonella Elia per le belle parole espresse. “Grazie, hai dato un messaggio meraviglioso“, ha scritto il musicista citando una frase di Albert Einstein (“La misura dell’intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario”). Non è mancata la replica dell’opinionista, che ha ammesso di aver cambiato completamente idea nei confronti della Orlando.

La sto conoscendo e mi piace sempre di più. D’altronde qualcuno diceva che solo gli stupidi non cambiano idea. E mi avevano riferito cose che a questo punto chissà cosa avevano di vero… ♥️♥️♥️ e comunque chi è senza peccato scagli la prima pietra. Il sono notoria peccatrice. — Antonella Elia (@EliaAntonella) December 19, 2020

“La sto conoscendo e mi piace sempre di più. D’altronde qualcuno diceva che solo gli stupidi non cambiano idea. E mi avevano riferito cose che a questo punto chissà cosa avevano di vero – ha scritto la Elia – e comunque chi è senza peccato scagli la prima pietra. Io sono notoria peccatrice“. Gianlorenzi ha poi chiesto, ironicamente, ai fan di Stefania di eleggere la Elia come capitana del fanclub. “Anto, ci tengo finalmente a dire a te in prima persona, una volta per tutte, che ti vogliamo bene…affetto sincero e disinteressato. Raccontami ancora di Slash“, ha concluso Simone. Sotterrata l’ascia di guerra, ci troviamo di fronte all’inizio di un nuovo capitolo della loro amicizia?

