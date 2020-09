Chi è Stefania Orlando? Età, altezza, biografia, figli e Instagram

Conosciamo meglio insieme chi è Stefania Orlando, concorrente del Grande Fratello Vip 5: l’età, l’altezza, la biografia, la vita privata e i figli. Infine dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Stefania Orlando?

Nome e Cognome: Stefania Orlando

Data di nascita: 23 dicembre 1966

Luogo di Nascita: Roma

Età: 53 anni

Altezza: 1 metro e 77 centimetri

Peso: 67 kg

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: Conduttrice

Fidanzato: Simone Gianlorenzi, marito

Figli: Nessuno

Tatuaggi: Un’araba fenice sulla spalla sinistra (fonte chiecosa)

Profilo Instagram: @stefaniaorlando1

Stefania Orlando: età, altezza e biografia

Stefania Orlando è nata a Roma il 25 dicembre 1966. Ha 53 anni di età ed è del Capricorno. La donna ha un fratello. Della sua infanzia non si sa molto, se non che a 18 anni ha deciso di lasciare casa per convivere insieme al suo fidanzato.

Stefania ha iniziato la propria carriera come modella, accompagnando a quel lavoro anche una professione più “standard” come quella dell’agente immobiliare.

Sarà proprio grazie al mondo della moda e delle sfilate che Stefania Orlando attira l’attenzione e inizia la sua lunga carriera televisiva.

Programmi tv

Stefania Orlando è un’attrice e conduttrice televisiva, la cui carriera affonda le radici nel 1993 come valletta nel programma “Sì o no?”. Nel 1994 ha debuttato in Rai diventando la valletta del fortunatissimo programma di Fabrizio Frizzi “Scommettiamo che?”. È il 1995 quando invece ha iniziato a condurre alcuni programmi televisivi, fino a che nel 1996 non è arrivata a condurre il TG Rosa.

Nel 1997 ha iniziato a condurre I Fatti Vostri su Rai 2, dove rimane fino al 2003. Tra il 1998 e il 2001 ha condotto il Lotto alle Otto e nel 2002 la finalissima della Lotteria Italia. Non si sono fermate le sue conduzioni, che hanno visto anche la sua presenza nei programmi Piazza Grande e Stelle con la Coda.

Stefania Orlando ha preso parte anche ad alcune fiction, tra cui la fortunata serie “Don Matteo” insieme a Terence Hill. Nel 2011 è tornata con Uno Mattina in Famiglia e tra il 2015 e il 2016 torna di nuovo a I fatti vostri.

La conduttrice ha anche provato la carriera musicale, debuttando con un gruppo e producendo nel 2009 il suo primo album musicale.

Stefania Orlando è fidanzata?

Stefania Orlando è fidanzata dal 2008 con il musicista Simone Gianlorenzi, ma solo l’anno scorso hanno deciso di sposarsi con una grande cerimonia. Entrambi vivono a Roma e non hanno figli.

Prima di lui Stefania era sposata con Andrea Roncato, un matrimonio durato però solo due anni: dal 1997 al 1999. Nonostante la breve relazione, entrambi hanno mantenuto un ottimo rapporto.

Dove seguire Stefania Orlando: Instagram e social

Stefania Orlando ha un profilo Instagram molto curato, che vanta più di 190mila followers. La conduttrice condivide molto sul suo account, da foto di lavoro fino a quelle personali insieme alla famiglia. Proprio poco prima della partenza del Grande Fratello Vip, Stefania ha pubblicato un post su Instagram in cui ha commentato l’imminente avventura al GF:

“Care amiche e cari amici buongiorno. Mancano pochi giorni e ormai sapete che parteciperò al GFVip. Però non sapete che avrò bisogno del vostro sostegno, del vostro affetto che in tanti anni mi avete sempre dimostrato. Sarà un’esperienza completamente diversa da tutte quelli fatte finora e sapere che “fuori dalla casa” ci siete voi che fate il tifo per me sarà importantissimo.

Ho preso questa decisione pur avendo la possibilità di continuare il mio percorso nel programma dello scorso anno. Ma ho voluto cambiare strada, incamminarmi verso nuovi orizzonti, nuove prospettive. Sono molto emozionata, conoscerete molti miei lati caratteriali forse inediti, ma, nel bene e nel male, sarò sincera!”

E infine Stefania ha salutato tutti:

“Mamma mia che emozione ragazzi: il grande giorno è finalmente arrivato. Da oggi sono a tutti gli effetti una concorrente del Grande Fratello Vip. Cosicché, a breve, non avrò più nessun dispositivo per interagire con voi, ma tutto ciò che leggerete da qui ai prossimi giorni, nonostante non sarò fisicamente io a pubblicarlo, è stato tutto scritto da me. Non vi ho mai chiesto nulla, lo sapete, ma mai come stavolta ho bisogno di voi, del vostro affetto, supporto e delle vostre energie positive. Mi mancherete tanto, così come mi mancheranno da morire mio marito Simone e la nostra piccola Margot.”

Stefania Orlando al Grande Fratello Vip

Dal 14 settembre 2020 su Canale 5 torna il Grande Fratello Vip 5. Concorrente ufficiale, Stefania Orlando. La showgirl ha dichiarato di essere pronta per questa nuova esperienza e di essere molto felice. Tra i suoi obiettivi c’è quello lasciare il segno all’interno della casa del GFVip. Ma leggiamo le sue dichiarazioni rilasciate a Tv Sorrisi e Canzoni prima del suo ingresso nella casa:

“Vorrei che la gente mi conoscesse, nel bene nel male. Ho imparato a dare valore al tempo negli ultimi mesi e voglio rimettermi in gioco. Della convivenza mi spaventa condividere ogni momento con persone che non ho scelto. So che in alcuni momenti potrei diventare non molto carina. La cosa che temo di più è dividere il bagno, da quando sono piccola ho sempre avuto il mio personale. Cercherò di essere assertiva e poco istintiva. Non voglio vincere, voglio solo lasciare il segno”

Stefania Orlando ha dichiarato che partecipa al Grande Fratello VIP perché vorrebbe che la gente la conoscesse nel bene e nel male. È consapevole del fatto che in alcuni momenti la convivenza forzata potrebbe fare uscire fuori dei lati meno carini del suo carattere. Ha dichiarato anche di non voler vincere ma di voler lasciare un segno all’interno della casa.

I concorrenti del GF Vip 5

Insieme a Stefania Orlando ci sono altri concorrenti che faranno il loro ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5. Ma li ricordate tutti? Facciamo un piccolo recap, partendo dall’elenco delle donne che troveremo nella casa più spiata d’Italia:

E non solo. Tra gli uomini del cast del Grande Fratello Vip 5 a far compagnia a Francesco, troveremo invece i seguenti nomi:

Riuscirà Stefania Orlando ad arrivare fino alla fine e vincere questa quinta edizione del Grande Fratello Vip? Non ci resta che attendere per scoprirlo. A tutti i concorrenti facciamo un grande in bocca al lupo per questa forte esperienza. L’appuntamento con il GFvip è a partire da lunedì 14 settembre 2020 su Canale 5, ore 21:45 insieme ad Alfonso Signorini, Pupo e Antonella Elia.

Novella 2000 © riproduzione riservata.