1 Ecco chi c’era al tanto discusso matrimonio di Stefania Orlando con Simone Gianlorenzi: grande assente Samantha de Grenet

Sono ormai passati alcuni anni da quando Stefania Orlando ha sposato Simone Gianlorenzi. Al matrimonio, come ben sappiamo, sono stati invitati alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, che da tempo sono vicini alla coppia. Tuttavia non tutti hanno preso parte al grande evento dei due. Sia la conduttrice che il musicista hanno infatti più volte ribadito di aver voluto accanto solo persone con le quali c’è una vera amicizia.

Ma chi c’era al matrimonio di Stefania e Simone? Rivediamo chi sono i volti noti dello spettacolo che hanno avuto modo di prendere parte al grande giorno della coppia. Come ben sappiamo a partecipare alle nozze sono state Adriana Volpe e Matilde Brandi. Proprio quest’ultima però spesso si è scontrata con la Orlando nella casa del Grande Fratello Vip 5 ed era sembrato che la loro amicizia fosse giunta al capolinea. Ciò nonostante entrambe hanno manifestato la voglia di chiarirsi una volta che il programma sarà terminato.

Matilde Brandi balla al matrimonio di Stefania Orlando

Nonostante le recenti tensioni, a partecipare al matrimonio di Stefania Orlando e di Simone Gianlorenzi è stata anche Antonella Elia. Quest’ultima come è noto ha spesso attaccato la conduttrice per il suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, e non sono mancate battutine e frecciatine.

Antonella Elia intervistata al matrimonio di Stefania Orlando

pic.twitter.com/ha8Rz2Q1dI — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 16, 2020

