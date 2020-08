1 Dopo giorni di rumor e indiscrezioni, ora è ufficiale. Antonella Elia sarà opinionista della prossima edizione del GF Vip

Che colpaccio di Alfonso Signorini! In queste ore, grazie a TVBlog abbiamo scoperto che sarà Antonella Elia la prossima opinionista del reality show di Canale 5. Finalmente dopo settimane di indiscrezioni e rumor, la quinta edizione del GF Vip sta prendendo forma. Il direttore di Chi è carichissimo e dopo lo scorso anno sembra avere le idee piuttosto chiare sul cast da metter su per poter intrattenere i telespettatori.

Già da settimane il nome della bionda showgirl era stato selezionato dal conduttore e dai suoi collaboratori. E se nelle ore scorse era spuntata fuori la possibilità di vedere anche Elettra Lamborghini sedere accanto a Pupo in questa avventura, ci si sbagliava. Ad affiancare il cantautore sarà soltanto Antonellina. La Elia, infatti, dopo essere stata concorrente solo pochi mesi fa ed essersi messa alla prova a Temptation Island insieme a Pietro Delle Piane, ora avrà una nuova possibilità come opinionista. Un ruolo che le calza a pennello e non è di certo nuovo per lei. Da ormai diverso tempo ricopre questi panni e di recente l’abbiamo vista anche da Piero Chiambretti ad esempio.

Ora però la svolta. Antonella Elia sarà opinionista del GF Vip e TV Blog ne conferma la sua presenza. Ecco quanto si apprende dal sito:

“Fumata bianca per il nome di chi affiancherà Pupo nel ruolo di opinionista del Grande fratello vip 5. Nelle ultime ore la decisione è arrivata e la scelta finale è caduta sul nome di Antonella Elia, fresca protagonista del varietà Temptation island, diffuso anch’esso da Canale 5″.

Antonella Elia quindi la rivedremo ancora in TV e ancora una volta a Mediaset, stavolta come opinionista del GF Vip, insieme a Pupo. Intanto se lavorativamente le cose vanno benone, come andrà con il suo Pietro?