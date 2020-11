1 Dopo aver ricevuto diverse offese da parte di Antonella Elia, sembrerebbe che Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini e Adua Del Vesco vogliano querelare l’opinionista

Non mancano le polemiche nella casa del Grande Fratello Vip 5. Stavolta a finire al centro dell’attenzione sono niente che meno che Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini e Adua Del Vesco. I tre come sappiamo nelle ultime puntate del reality sono stati più volte attaccati duramente da Antonella Elia, che ha espresso il suo pensiero su alcune dinamiche di gioco. Tuttavia la showgirl ha usato spesso parole molto forti, che non sono piaciute ai concorrenti e ai più sul web. Per questo motivo adesso sembrerebbe che Elisabetta, Francesco e Adua abbiano intenzione di querelare la Elia! A svelare la notizia è stato Il Vicolo delle News, sul quale si legge:

“Francesco ha raccontato che la madre, Alba Parietti, ha preso e fatto querele per molto meno. Elisabetta ha detto che per quello che le ha detto Antonella ci sono già pronti gli avvocati, Quindi la Elia rischia veramente la querela appena i vip additati da lei usciranno dalla casa o Alfonso Signorini la tutelerà in qualche modo?”.

Ma non è tutto. A parlare della presunta querela che Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini e Adua Del Vesco vorrebbero esporre contro Antonella Elia è stato anche Coming Soon. Il noto portale fornisce ulteriori dettagli sulla chiacchierata tra i tre, riportando quanto segue:

“Nella notte, i Vip che abitano la camera gialla sono tornati a parlare della Elia e Rosalinda Cannavò ha ammesso di trovare piuttosto cattivi gli interventi della soubrette. Secondo Rosalinda, che ha protestato contro Patrizia De Blanck, l’opinionista è addirittura passabile di denuncia. Francesco Oppini conta sull’aiuto esterno della madre Alba Parietti, che in più occasioni lo ha difeso a spada tratta, mentre la Gregoraci ha confessato che il suo avvocato si sta muovendo per querelare Antonella”.

Ma cosa accadrà dunque? Antonella Elia potrebbe davvero rischiare una querela da parte di Elisabetta, Francesco e Adua? In attesa di scoprire cosa accadrà, a parlare delle dichiarazioni della showgirl è stato anche Alfonso Signorini. Vediamo cosa ha affermato il conduttore.