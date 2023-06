NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Giugno 2023

Le parole di Antonella Elia

Sono anni che Antonella Elia è una dei volti più amati del piccolo schermo. Nel corso del tempo come sappiamo la showgirl ha partecipato anche a diversi reality, dove ha sempre conquistato il cuore del pubblico con la sua simpatia e i suoi modi di fare. In queste ore nel mentre proprio Antonella ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera, durante la quale ha rivissuto i momenti più salienti e importanti della sua carriera, e non solo. Nel corso della chiacchierata infatti la Elia ha parlato de L’Isola dei Famosi, ammettendo che dopo aver preso parte al reality show come naufraga, sognerebbe anche di condurlo. Queste le sue dichiarazioni, che non sono passate inosservate:

“C’è passione, divertimento. La farei tutta la vita. Io adoro stare nella natura selvaggia. E poi io sono nata per condurre l’Isola, sarei la regina. Quando la guardo mi chiedo: ma perché non la conduco io? Se sarei più brava di Ilary Blasi? Beh certo, non c’è il minimo dubbio. Scherzo, dai. Forse sarei talmente caotica che non si capirebbe niente, quindi non sarei adatta a fare la conduttrice, troppo casinara”.

Ma non è finita qui. Antonella Elia ha anche annunciato di aver rimandato le nozze con Pietro Delle Piane. La showgirl infatti ha svelato di iniziare a temere la differenza d’età col suo compagno, e in merito afferma:

“Se ci sposiamo? Ho deciso di no. Per ora. Poi si vedrà. Non riesco ad accettare l’idea che il mio uomo improvvisamente mi veda brutta e vecchia. Io tra dieci anni ne avrò 70, lui 60, sarà nel fiore… mi viene da piangere. Dieci anni sono tantissimi, invecchiare mi fa molta paura, è inaccettabile che mi veda crollare a pezzi. Io ho sempre vissuto randagia, non ho avuto una famiglia, e forse proprio per questo non l’ho ricreata”.