Vincenzo Chianese | 4 Giugno 2023

Chi vincerà quest’anno L’Isola dei Famosi?

Mancano ormai solo due settimane alla finale de L’Isola dei Famosi, e finalmente a breve sapremo chi vincerà questa avvincente edizione del reality show. L’ultima puntata è infatti prevista per lunedì 19 giugno, e ormai i naufraghi sono quasi giunti al termine del loro percorso in Honduras. Domani sera nel mentre su Canale 5 andrà in onda l’ottava puntata, come al solito con la conduzione Ilary Blasi, e nel corso della serata assisteremo a una nuova importante eliminazione, e senza dubbio non mancheranno le emozioni e i colpi di scena. Solo 10 infatti sono i concorrenti rimasti in gioco, e ormai il cerchio inizia a stringersi sempre più.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in questi giorni a intervenire sono stati i bookmakers, che hanno fatto le loro scommesse sul probabile vincitore de L’Isola dei Famosi. Ma andiamo a scoprire la classifica provvisoria, con le rispettive quotazioni dei naufraghi. A non rientrare nell’elenco però, come si nota, sono due concorrenti. Parliamo di Gian Maria Sainato e di Luca Vetrone, che secondo gli scommettitori non avrebbero chance di vincere il reality show di Canale 5. Questa dunque la classifica stilata dai bookmakers di Eurobet:

08 Nathaly Caldonazzo, quotata a 26.00

07 Andrea Lo Cicero, quotato a 11.00

06 Fabio Ricci, quotato a 9.00

05 Alessandra Drusian, quotata a 9.00

04 Pamela Camassa, quotata a 8.00

03 Helena Prestes, quotata a 7.00

02 Cristina Scuccia, quotata a 5.00

01 Marco Mazzoli, quotato a 1.40

Secondo gli scommettitori dunque potrebbe essere Marco Mazzoli a vincere L’Isola dei Famosi quest’anno. Ma cosa accadrà in questi ultimi giorni di gioco e come si concluderà il percorso dei naufraghi? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre seguiteci per tante altre news sul reality show di Canale 5, e non solo.