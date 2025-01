Un retroscena di TVBlog riferisce che Antonella Elia sarebbe fuori dal programma Citofonare Rai 2 e addirittura sospesa dalla Rai. Ma cosa è successo? Vediamo tutti i dettagli sulle ultime indiscrezioni.

Retroscena su Antonella Elia fuori da Citofonare Rai 2

Direttamente da TvBlog arriva un retroscena decisamente scottante che riguarda Antonella Elia e Citofonare Rai 2. La showgirl è impegnata nel programma come inviata. Ma la vediamo spesso anche come ospite e opinionista in altre trasmissioni Rai. Ma adesso potremmo non vederla più. Il motivo? Sarebbe stata sospesa non solo dallo show condotto da Simona Ventura e Paola Parego, ma proprio dall’emittente televisiva.

Secondo alcune fonti di TVBlog, infatti, il “fattaccio” sarebbe accaduto dopo la puntata di domenica scorsa di Citofonare Rai 2 con la Elia che si trovava a Cortina d’Ampezzo per un servizio. E proprio qui lei ha anche seguito le gare di sci, come riporta lei stessa sul suo profilo Instagram.

Ma pare che “al ritorno dalla registrazione, verso Roma, ci sarebbero state delle tensioni sfociate (per quello che sappiamo, da motivi futili) con una persona che lavora nella produzione del programma. Un episodio che per via della sua dinamica sarebbe diventato un vero problema, tanto da portare l’azienda a prendere la drastica decisione”, si legge su TVBlog.

Antonella Elia sarebbe quindi stata sospesa non solo dal programma, ma proprio dalla Rai. Infatti non sarà presente già dalla puntata di domenica 26 gennaio. TvBlog ha provato anche a contattare la showgirl per il diritto di replica e dare la sua versione dei fatti. Ma lei avrebbe preferito non rispondere.

