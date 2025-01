Continuano le indiscrezioni sui duetti per Sanremo 2025, in occasione della serata delle cover. Chi canterà con chi? Non tutti si uniranno ma a quanto pare ci saranno vari ospiti davvero interessanti. Ecco tutti gli ultimi rumor a riguardo, in attesa delle notizie ufficiali.

Nuove indiscrezioni sui duetti di Sanremo 2025

C’è grande attesa per scoprire quali saranno i duetti dei concorrenti in gara a Sanremo 2025 per la serata delle cover. In queste settimane suno uscite tante indiscrezioni e molte potrebbero risultare poi vere.

Si parlò subito di Tony Effe con Gaia (visto che sono possibli i duetti anche tra concorrenti). Ma di recente si è detto che probabilmente il rapper sarà insieme a Noemi. A quanto pare Fedez ha contattato Marco Masini per cantare insieme. Come avrà risposto il cantautore toscano? Attendiamo novità.

Adesso Adnkronos (che ha riferito i precedenti rumor) continua con altre indiscrezioni e va piano piano a completare l’elenco dei Big in gara. E così pare che Rocco Hunt inviti Clementino per fare un omaggio a Pino Daniele (il 2025 sono 10 anni dalla scomparsa).

Massimo Ranieri, invece, pare che canterà con i Neri Per Caso (e possiamo già sentire le nate tra gli anni ’70 e ’80 tornare adolescenti). I The Kolors sembra che abbiano optato per il nuovo idolo della musica che accoglie ogni generazione: Sal Da Vinci.

E ancora, Willie Peyote sarebbe con Zampaglione e Ditonellapiaga. Infine Shablo con Gué, Joshua e Tormento dovrebbero duettare con Jake La Furia. Quindi possiamo già immaginare i pezzi su cui verteranno. Ora non ci resta che attendere l’ufficialità.