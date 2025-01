Quanti ascolti ha fatto la scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne? Lo share è letteralmente schizzato: ecco i numeri registrati tra giovedì e venerdì.

Uomini e Donne, gli ascolti per la scelta di Martina

Divisa tra giovedì e venerdì pomeriggio, la scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne è stata molto seguita dal pubblico di Canale 5. I telespettatori, che evidentemente sono sembrati molto interessati al suo trono, si sono incollati alla TV per scoprire cosa sarebbe successo. Ma quanti ascolti ha fatto il programma di Maria De Filippi? Non pochi, ve lo assicuriamo.

Martina come sappiamo ha scelto Ciro e nel dietro le quinte ci sono state le prime presentazioni, anche se non sembrano essere andate granché per ora ma ci sarà modo. Uomini e Donne quindi ha liberato un altro posto sul trono, preso dalla non scelta della tronista, Gianmarco Steri.

Ma torniamo ai dati di ascolto di Uomini e Donne. La prima parte della scelta, andata in onda giovedì 23 gennaio, sono stati raccolti ben 2.811.000 spettatori e uno share del 26,4%. Come ripreso da Davide Maggio però è bene precisare che il programma di Maria De Filippi ha guadagnato la bellezza di un +198.000 spettatori, con una variazione dello share del +1,24%. Quindi gli ascolti complessivi registrati sono in totale 27,66% di share per 3.0009.000 spettatori. Un po’ meno invece la parte finale, come indicato dallo specchietto….

Uomini e Donne 198.000 +1.24% 3.009.000 – 27.66% Uomini e Donne Finale 85.000 +0.51% 2.829.000 – 28.11%

E ieri invece? Quando Martina De Ioannon ha confermato di voler approfondire la sua conoscenza con Ciro Solimeno, il pubblico anche stavolta è stato molto numeroso. Ad assistere a questo momento ben 2.678.000 spettatori pari al 26.1% (Finale a 1.763.000 e il 20.3%).

Il trono di Martina a Uomini e Donne non è stato solo un successo dai numeri che leggiamo, ma è stato anche molto commentato e discusso sui social.