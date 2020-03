Antonella Elia e Valeria Marini: dura lite in sauna al GF Vip (VIDEO)

1 GF Vip: dura lite in sauna tra Antonella Elia e Valeria Marini. Ecco cosa è successo tra le due showgirl nella casa

Sono passati 51 giorni da quando i concorrenti del GF Vip hanno fatto il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia. Tra espulsioni ed eliminazioni, vi sono stati anche nuovi arrivi come quello di Valeria Marini. Se i più hanno accolto la showgirl di origini sarde con un sorriso, non si può dire lo stesso di Antonella Elia. Tra le due non sembra scorrere buon sangue. L’ex volto di Non è la Rai ha avuto l’ennesima dura lite con la Marini. Stavolta la discussione si è svolta in sauna, come mostrato nel video in allegato nell’articolo.

Alla base di questa accesissima discussione c’è uno scontro precedente avvenuto due giorni fa, quando Marini si è trovata a scambiare quattro chiacchiere con i coinquilini e ad aggiungersi al discorso è arrivata la Elia. A quel punto Valeria, che aveva con sé un rosario in mano, con l’avvicinarsi di Antonella gliel’ha mostrato muovendolo ripetutamente contro la sua rivale. La reazione istintiva della Elia è stata quella di spintonare Valeria e tra le due sono volate parole grosse. Antonella Elia, infatti, di tutta risposta ha attaccato Valeria Marini andandola a giudicare per il suo fisico.

Ma stavolta che sarà successo? Antonella e Valeria si sono ritrovate in sauna quando ad un certo punto quest’ultima facendo allusione alla lite precedente ha ironizzato parlando con Aristide e rivolgendosi poi alla Elia:

“Come ti sembro, Aristide? Sono cucita abbastanza bene come ha detto qualcuno? E tu Antonella dove le cuciture?”.

Queste parole hanno scatenato così la dura lite tra le due. Senza pensarci due volte Antonella Elia ha pesantemente sbottato contro Valeria Marini:

“Ma ti senti così f**a? Ah ti senti normale, eh.. Allora stai tranquilla. La faccia è abbastanza cucita, ma non posso controllare non ho gli occhiali. Ma sei venuta qui per rompere? Guarda che il c**o non ti si vede eh, anche se stai appoggiata al vetro. E comunque c’hai la cellulite, quindi è meglio se lo nascondi”.

E mentre Valeria Marini ha tentato di difendersi dalle affermazioni di Antonella Elia, quest’ultima ha pensato bene di abbandonare la sauna e raggiungere gli altri inquilini del GF Vip. Ma andiamo a rivedere il video della dura lite tra loro, che ha fin da subito diviso il web…