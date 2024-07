Nelle ultime ore Antonella Fiordelisi, che sembrerebbe essere tornata single, è stata avvistata a Capri in compagnia di Alessandro Basciano. Sui social così esplode la polemica e partono i gossip.

Antonella Fiordelisi con Alessandro Basciano

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Antonella Fiordelisi. Sappiamo bene che l’ex schermitrice è stata una delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip 7 e che la sua storia con Edoardo Donnamaria ha fatto a lungo discutere il web. Pochi mesi dopo la fine del reality show però la coppia si è ufficialmente separata e così Antonella poco a poco ha cercato di voltare pagina. Nelle ultime settimane come se non bastasse era sembrato che la Fiordelisi avesse ritrovato l’amore e che si fosse nuovamente fidanzata.

Ciò nonostante nelle ultime ore qualcosa ha riportato l’ex Vippona al centro del pettegolezzo. Pare infatti che Antonella sia tornata single. Come se non bastasse l’ex schermitrice è stata avvistata a Capri in compagnia di Alessandro Basciano. I due sono stati beccati in uno dei locali più celebri e conosciuti dell’isola e con loro c’erano anche altri volti noti del mondo dello spettacolo.

Sui social tuttavia è scoppiata la polemica e in molti hanno iniziato ad attaccare Antonella Fiordelisi. Tuttavia, come si può facilmente intuire, è assolutamente impensabile ipotizzare, come invece hanno fatto alcune malelingue del web, a un possibile flirt tra l’ex Vippona e Basciano. Tra i due infatti non c’è altro che una semplice amicizia. Come si evince dai filmati inoltre Antonella e Alessandro hanno trascorso la serata in allegria, divertendosi con il resto del gruppo in totale serenità.

Vi sembra che Anto stia facendo qualcosa di male? Se lavorate con delle persone e poi vi scambiate il segui su ig siete delle poco di buono? Io sono allibita dalla misoginia! #fiorde #basciagoni

Anto vuole bene a Sophie e non farebbe mai niente di male! pic.twitter.com/eSBfMZRbhZ — Amalia ❤️‍🔥 (@Amalia1867939) July 21, 2024

I diretti interessati nel frattempo non sono ancora intervenuti per fare chiarezza sulla situazione. Tuttavia di certo nelle prossime ore potrebbero rompere il silenzio per la prima volta per mettere a tacere i gossip.