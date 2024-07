Un incontro inaspettato, o meglio dire “stellare” quello tra Valeria Marini e BigMama ieri sera. Momento questo che ha divertito tantissimi fan di entrambe. La showgirl e la rapper erano entrambe ospiti del medesimo evento, il Pride Village Virgo tenutosi nelle scorse ore per l’appunto. Sui social le due hanno voluto immortalare la serata.

L’incontro tra Valeria Marini e BigMama

Se Laura Pausini e Paola Cortellesi si sono molto divertite al concerto di Renato Zero, anche Valeria Marini e BigMama non sono state da meno in un altro evento. Un incontro stellare quello tra la showgirl e la cantante, che ha fatto esplodere i social. Ma dove si sono viste?

Ieri a Padova si è tenuto il Pride Village Virgo con Virgo “Beauty on stage”, un evento con alla conduzione Beppe Convertini e la partecipazione straordinaria di Valeria Marini (che peraltro molto presto vedremo al cinema e in un nuovo reality). La serata in questione, organizzata dal Festival in collaborazione con RTL 102.5, aveva come obiettivo e inno quello dell’amore libero e dell’inclusivo. Tutti valori che si sposano con la Virgo Cosmetic.

Una serata curata nei minimi dettagli dal direttore creativo dell’azienda, Lorenzo Marchetti che, come detto, ha visto anche la presenza di Valeria Marini. Tra le altre anche il duo formato da Paola e Chiara e BigMama.

E proprio tra la rapper e Valeria Marini c’è stato un incontro durante la serata, che entrambe hanno voluto immortalare e condividere sui social. Dal filmato Valeria ha speso belle parole per BigMama, che carinamente ha ricambiato il gesto. Un segno di grande solidarietà femminile e affetto tra le due ospiti della serata.

L’incontro definito “stellare” da Valeria Marini è stato ripreso da tantissimi utenti sui social, che hanno commentato positivamente questa improvvisata tra la showgirl e BigMama.