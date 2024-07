Poche ore fa con un dolcissimo post Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno annunciato di essere in attesa di un figlio. Sui social però arriva la reazione dei Gregorelli.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli diventano genitori

Dopo un lungo amore, poche ore fa è arrivata una notizia che ha commosso il web intero. Con un post sui social infatti Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno annunciato di essere in attesa di un figlio. Con delle dolcissime foto in cui si nota anche un tenero pancino, l’influencer ha affermato:

“Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile. Sono impaurita? Sì. Ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e certa di avere accanto un super Papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro. Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te”.

L’intero web nel mentre si è unito nel fare gli auguri a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che ormai sono legati da più di 3 anni. Tuttavia sui social è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione. Dopo l’annuncio della coppia infatti ad arrivare è stata la reazione dei Gregorelli, i sostenitori di Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci, che in tutti questi anni non hanno mai smesso di sperare in un riavvicinamento tra l’ex Velino e la conduttrice. Come in molti ricorderanno, proprio nella casa del GF Vip 5 tra i due c’era stata un’amicizia speciale, che tuttavia non era mai sfociata in un vero sentimento. I fan però non hanno mai smesso di sperare, almeno fino a questo momento. Dopo l’annuncio della gravidanza di Giulia infatti i Gregorelli hanno pubblicato un post che non è passato inosservato e che in breve ha fatto il giro del web:

Nel mentre rinnoviamo i nostri sinceri auguri alla Salemi e a Pretelli, che sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo.