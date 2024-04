NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Aprile 2024

Pechino Express

Nel corso dell’ultima puntata di Pechino Express Antonella Fiordelisi è inciampata ed è caduta. Mentre gli altri concorrenti hanno prontamente soccorso l’ex schermitrice, Artem e le Amiche hanno ignorato la loro compagna d’avventura.

Artem e le Amiche ignorano Antonella Fiordelisi

Siamo nel pieno della nuova edizione di Pechino Express e ormai i viaggiatori sono a metà del loro percorso. Come ben sappiamo quest’anno tra i concorrenti dell’adventure game c’è anche Antonella Fiordelisi, che gareggia insieme a Estefania Bernal. Le due così tra mille difficoltà e qualche intoppo stanno proseguendo il loro viaggio e senza dubbio sono tra le coppie più amate dal grande pubblico. Tuttavia nel corso dell’ultima puntata è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che in questi giorni ha fatto a lungo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Dopo aver scoperto la loro nuova meta, i viaggiatori si sono subito messi in marcia. Tuttavia a un tratto, proprio in procinto di partire, Antonella è inciampata ed è così caduta, rotolando per diversi gradini. A quel punto l’intero gruppo si è precipitato a soccorrere l’ex schermitrice, fatta eccezione di Artem e de Le Amiche (Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo), che dopo aver visto la loro compagna d’avventura per terra sono andati via.

Il gesto ovviamente non è passato inosservato e così in molti hanno lanciato diverse critiche all’attore, che in questi giorni sta facendo parlare di sé. Come qualcuno saprà infatti quando accaduto con Antonella Fiordelisi non è l’unico episodio che ha fatto storcere il naso al web. Artem infatti, per volere della produzione, è stato momentaneamente accoppiato a Megan Ria. A quel punto però l’attore, non volendo mancare di rispetto alla sua fidanzata, ha deciso di non rivolgere parola alla ballerina.

L’attore infatti ha affermato: “Ho una donna a casa e non mi va di rapportarmi con altre donne, è una questione mia, di principio”. Inutili sono state le repliche di Megan, che ha esplicitamente affermato di non essere affatto interessata ad Artem, essendo a sua volta fidanzata.