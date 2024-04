Cristina D’Avena annuncia una collaborazione con Rocco Siffredi

NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Aprile 2024

Con un post sui social, a sorpresa Cristina D’Avena ha annunciato una collaborazione con Rocco Siffredi.

Cristina D’Avena feat…Rocco Siffredi!

Sappiamo tutti che Cristina D’Avena è la regina indiscussa e incontrastata delle sigle dei cartoni animati. Nel corso degli anni infatti l’artista è entrata nel cuore del grande pubblico e ancora oggi i suoi brani fanno sognare migliaia di persone. Proprio in queste settimane la cantante è in giro per l’Italia con una serie di show evento, durante i quali ripropone alcuni dei suoi più celebri pezzi, da Occhi di gatto, a Mila e Shiro, passando per i Puffi e Kiss me Licia. Tantissime sono le sigle che sono nei nostri cuori, che ci riportano ai tempi dell’infanzia, e alle quali saremo per sempre affezionati.

Nel mentre però in queste ore è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che sta già facendo discutere il web. Poco fa infatti, con un post sui social, Cristina ha annunciato un’inedita collaborazione con Rocco Siffredi! I due si sono mostrati insieme su Instagram e gli scatti stanno già facendo il giro della rete.

Tuttavia al momento non sappiamo ancora quale progetto unirà Cristina D’Avena e Rocco Siffredi. Secondo i più si potrebbe trattare della rivisitazione di qualche famosa sigla dell’artista, per l’appunto in duetto proprio con l’ex attore hard. Pochi però sono gli indizi che abbiamo al momento. La cantante si è infatti limitata ad affermare: “Presto grandi novità”, per poi aggiungere l’emoji di un diavolo e di un angelo.

Cosa bolle dunque in pentola e come ci stupiranno Cristina e Rocco? Non resta che attendere per saperne di più in merito. Nel mentre in queste settimane Siffredi è tornato al centro dell’attenzione mediatica per via della serie Netflix Supersex, incentrata sulla sua vita privata e sulla carriera. A vestire i panni dell’attore c’è Alessandro Borghi, che ha conquistato il pubblico con una performance impeccabile.