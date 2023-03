NEWS

Nicolò Figini | 31 Marzo 2023

GF Vip 7

La speranza di Antonella Fiordelisi

Da quando Antonella Fiordelisi è stata eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip 7 su richiesta della madre ai fan, ha rilasciato diverse interviste. In una di queste, per esempio, ha anche rivelato chi tra i vipponi ancora in gara le piacerebbe vincesse.

Come riporta anche il profilo Instagram Pipol Gossip, ha dichiarato pubblicamente di tifare la sua amica Nikita Pelizon. Sarebbe totalmente contraria, invece, alla vittoria di Oriana Marzoli, con la quale ha da sempre un rapporto basato sul conflitto. Le due non sono mai andate troppo d’accordo e questo non è mai cambiato nei mesi che hanno vissuto insieme. Con Nikita, invece, è stato diverso perché dopo un periodo di tensione, hanno trovato il modo di piacersi a vicenda.

La finale del GF Vip 7 andrà in onda in diretta lunedì 3 aprile 2023. Nel frattempo, però, si pensa già all’ottava edizione del reality e c’è qualcuno che si è candidato come concorrente. Stiamo parlando di Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi:

“Ovvio che mi candiderei. Il GF Vip è sempre un’esperienza, ricordate che è nato come esperimento sociale e io nella vita ho sempre sperimentato nuove esperienze e sono sempre pieno di nuove esperienze. A parte questo lo devo anche alla mia immagine calpestata e lo farei volentieri un reality, perché poi uscirà chi sono realmente. Alla fine sono un buono e quando tu dentro sei un buono, per quanto puoi rispondere alle cattiverie con determinazione come ho fatto ora e con rabbia, quello che esce si vede. Sotto le telecamere del GF Vip queste cose non scappano. Sarebbe solo un’occasione per me per mettere tanti punti su tante situazioni che mi hanno coinvolto quest’anno e che mi hanno portato sotto il giudizio della gente, dal mio ex rapporto di coppia a quelle che poi sono state le accuse che hanno fatto nei miei confronti”.

