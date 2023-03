NEWS

Andrea Sanna | 31 Marzo 2023

GF Vip 7

La replica di Antonella Fiordelisi

Recentemente in un’intervista rilasciata a Non succederà più, trasmissione radiofonica di Radio Radio condotta da Giada Di Miceli, Wilma Goich non ha risparmiato stoccate ad Antonella Fiordelisi. La cantante, come vi abbiamo raccontato in un precedente articolo, ha sparato a zero contro l’ex coinquilina. Tra le tante cose le ha dato dell’immatura, viziata e infantile. Poi ha espresso il suo parere anche sulla coppia che l’influencer forma con Edoardo.

Chiaramente le parole di Wilma Goich hanno fatto molto discutere sui social e sono state riprese un po’ ovunque. Si attendeva la risposta di Antonella Fiordelisi, che è arrivata puntualissima. A Casa Chi, lo spazio online condotto da Sophie Codegoni in compagnia di Valerio Palmieri e Azzurra Della Penna, l’ex schermitrice si è raccontata a 360°. Come da previsione non è mancato un riferimento anche alle dichiarazioni fatte appunto da Wilma.

Su questo argomento Antonella Fiordelisi ha spiegato come una volta uscita dalla Casa del GF Vip abbia avuto modo di rendersi conto di tante cose. Dunque si è documentata su ciò che si diceva in giro: “Tutti parlano di noi, in positivo o negativo, ma comunque se ne parla”, ha precisato. L’influencer ha spiegato di non aver rilasciato interviste rilasciando dichiarazioni su altre persone. Poi la stoccata alla Goich: “Se lo fa lei devo pensare che è per un po’ di visibilità, altrimenti non si spiega”.

Oltretutto Antonella Fiordelisi non si spiega come Wilma Goich possa aver cambiato parere su di lei ed Edoardo: “In Casa era dolcissima e mi diceva che eravamo carini, che ero maturata, intelligente e in gamba”. Attualmente quindi non si spiega come abbia potuto rilasciare un’intervista in cui dichiara l’opposto “e dove offende”. A questo punto la Fiordelisi ha ammesso che forse quello che pensava di lei si è dimostrato corretto: “Ovvero è un po’ falsetta. Ma l’ha dimostrato più volte e non solo nel mio caso”.

Ci sarà una contro risposta?