Antonella Fiordelisi, l’ex Gianluca si candida per il GF Vip 8

Vincenzo Chianese | 30 Marzo 2023

GF Vip 7

Parla l’ex di Antonella Fiordelisi

In questi mesi si è a lungo discusso di Gianluca Benincasa. L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi infatti ha più volte commentato il percorso della schermitrice, scontrandosi spesso anche con la sua famiglia. In queste ore però Gianluca è tornato al centro dell’attenzione, dopo aver rilasciato una lunga intervista al portale Tvpertutti.it. Nel corso della chiacchierata infatti Benincasa si è candidato per il GF Vip 8, in partenza a settembre su Canale 5. Queste le sue dichiarazioni, riportate da blogtivvu:

“Ovvio che mi candiderei. Il GF Vip è sempre un’esperienza, ricordate che è nato come esperimento sociale e io nella vita ho sempre sperimentato nuove esperienze e sono sempre pieno di nuove esperienze. A parte questo lo devo anche alla mia immagine che è stata calpestata e lo farei volentieri un reality, perché poi uscirà chi sono realmente. Alla fine sono un buono e quando tu dentro sei un buono, per quanto puoi rispondere alle cattiverie con determinazione come ho fatto ora e con rabbia, quello che esce si vede. Sotto le telecamere del GF Vip queste cose non scappano. Sarebbe solo un’occasione per me per mettere tanti punti su tante situazioni che mi hanno coinvolto quest’anno e che mi hanno portato sotto il giudizio della gente, dal mio ex rapporto di coppia a quelle che poi sono state le accuse che hanno fatto nei miei confronti”.

Ma non solo. L’ex di Antonella Fiordelisi ha anche fatto un pronostico sul vincitore del GF Vip 7, e in merito ha affermato:

“Vorrei che vincesse Oriana perché è molto vera e ha carattere. Anche quando si intrometteva nelle dinamiche lo faceva con intelligenza e naturalezza, a differenza di altri concorrenti che sono usciti che entravano nelle dinamiche forzatamente. Non faccio nomi o sarebbe troppo esplicito. Oriana merita la vittoria per quello che ha dato nel gioco”.